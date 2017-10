Revela hijo de Yáñez el motivo de la agresión de su padre

Eduardo Yáñez García dio fuertes declaraciones sobre su padre y el motivo por el que éste agredió físicamente a un reportero y es que todo parece indicar que el famoso actor no estaba en sus '5 sentidos' debido a un tratamiento hormonal que tomó.

“Pues mi papá tomó una terapia de hormonas donde se inyectaba vitaminas y niveles de cosas, y pues a mí se me hace que eso fue lo que lo puso mal, porque por un rato él estaba bien depresivo, bipolar y agresivo, desde entonces yo pienso que nunca ha sido el mismo.”

El joven afirmó que no tiene pensado ver a su papá, cuando nazca su bebé: “La verdad no , es asunto mío y de mi esposa y no quiero tener faltas de respeto hacia ellos, estresar a mi esposa, ella sabe cómo es mi papá y tampoco quiero tenerlo cerca a nuestra familia”.