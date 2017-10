Buscan posicionarse

Publicidad

Como un equipo variable, comprometido y con ganas de trascender, así lo definen sus jugadoras al plantel Primero de Mayo Femenil proveniente de Sacramento California y que forma parte de la Women´s Premier Soccer League.Liga que en México correspondería a la liga premier, en la que participan 110 equipos de todo el país y que están divididos por conferencias, sus jugadoras oscilan entre los 17 y 26 años de edad.El equipo Primero de Mayo es la primera ocasión que sale a jugar fuera de su país y lo hará participando en el torneo Breaking the Wall, que se lleva a cabo en la ciudad de Irapuato.A su llegada a la ciudad de las fresas, la capitana del equipo Rose Shoen, el presidente del Club Paramo Hernández y el entrenador Eliseo López, hablaron de futbol y de sus expectativas en el torneo al que fueron invitadas por parte de los dirigentes del equipo Irapuato Femenil,” nos invitaron a participar en un mini torneo y estamos aquí para promover el deporte femenil, particularmente el futbol”, apunto Páramo Hernández.LA ENTREVISTA:¿Cuánto tiempo lleva formado el equipo Primero de Mayo?Presidente del Club: “Tenemos jugando futbol femenil de llano 7 años y a nivel semi_profesional 4 años y con el equipo varonil tenemos 30 años”.¿En Estados Unidos existe el apoyo para el futbol femenil?Presidente del Club:“No existe, es cómo aquí (México) tiene uno que batallar, pedir campos, para pedir entrenadores, la ventaja que tienen las muchachas a nivel colegial, es que por Ley cada universidad, cada institución tiene que dedicar el mismo presupuesto que le da para promover el deporte masculino al deporte femenino y eso ayuda a que las muchachas se desarrollen”.¿Combinan el estudio con el futbol?Rose Shoen: “Es complicado para dedicar tu vida al futbol, si no puedes pagar tu sustento, en Estados Unidos no quieren pagar a las mujeres, estamos luchando para recibir más dinero, queremos subir de nivel y recibir más apoyo de la afición”.¿Qué presupuesto que tienen?Rose Shoen: “Aproximadamente, para una mujer que está en la liga profesional en Estados Unidos el mínimo es de 14 mil dólares cada año, por lo que es necesario tener otro trabajo, para sobrevivir”.¿Siguen el futbol femenil mexicano?Rose Shoen: “Si, lo que nos gusta es que los equipos de aquí (México) juegan en estadios profesionales, en Estados Unidos es difícil para las mujeres tener espacios para jugar, prácticamente jugamos en canchas de universidades”.Agregó “Un equipo de Hidalgo va a Sacramento cada año, es como nos hemos dado cuenta que el nivel del futbol mexicano va creciendo, nos da gusto ahora que comenzó la liga femenil y nosotros vamos hacer lo que esta de nuestra parte para promover y que siga creciendo el futbol femenil”.¿Expectativas de su participación en el torneo Breaking the Wall?Rose Shoen; “Venimos a divertirnos a promover el deporte, todas estamos ilusionas con jugar en México y deseamos que sea una buena experiencia”.¿Qué opinión les merece la salida de Estados Unidos del mundial de Rusia 2018?Rose Shoen:“Tenemos muchas opiniones de eso, para mí que soy entrenadora de niños y siempre estoy diciendo en la Federación que tenemos que cambiar el proceso para buscar a los jugadores, en Estados Unidos es difícil, si no tienes dinero es muy complicado participar, si no tienes dinero, no puedes pagar 5mil dólares cada año y obviamente no puedes participar en la selección, es muy diferente a México, no hay un sistema muy seguro para avanzar.“Las mujeres están luchando para más dinero y los hombres no pueden, las mujeres poco a poco van ganado copas y los hombres no pueden entrar, ellos no quieren pagar a las mujeres es una lucha ahora entre las personas que quieren cambiar y las personas que quieren mantener el sistema “.En la política sabemos que México y Estados Unidos están pasando por una situación difícil, sin embargo el futbol está uniendo .¿ Qué opinan de ello”.Rose Shoen: “Estamos aquí para abrir las puertas de conversación, de amistad y el futbol es algo que puede unificar a todas y a todos, es un camino para crecer y promover nuestra relación con nuestros hermanos mexicanos que juegan futbol.¿Qué mensaje le darías a la afición de Irapuato?Rose Shoen: “Que se den la oportunidad de ver el futbol femenil y ver otro tipo de futbol, nos tenemos que acoplar al clima, al campo a muchas circunstancias y sobre todo que las mujeres se están posicionando al igual que los jugadores masculinos”.