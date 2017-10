LOS OCTUBRES

Saludos a los lectores de este Diario amigo. Mes, este octubre, lluvioso y señalando el próximo invierno. Dentro de sus días hay varias fechas con sucesos muy importantes como los que a continuación escribo y narro. El 4 de octubre se celebra la fiesta de San Francisco de Asís, ese día, unos antes y otros después, en varias zonas ocurre un fenómeno particular: un gran fogonazo atraviesa el cielo, el trueno es impresionante y hasta parece que la tierra temblara y la lluvia cae a borbotones. Estas manifestaciones se conocen como ‘El cordonazo de san Francisco’. Hay una leyenda que habla de ‘El cordonazo de san Francisco’. Se cuenta que cuando el diablo iba a tentar a San Francisco, el santo se deshacía de él fustigando el aire con el cordón que llevaba atado a la cintura. Al hacer ese gesto, en el cielo se organizaba una enorme tormenta de rayos y truenos que hacían huir al demonio. Pues bien, de forma casi sistemática, en estas fechas se oyen truenos, en tierra o en el mar: “El cordonazo de san Francisco lo temen los pescadores y los marineros”. Y es que las tempestades pueden alterar y mucho la situación marítima: “Cuando san Francisco saca el cordón, en el mar hay grandes marejadas; unos años sí y otros no, pero más sí que no”. En este sentido se dice que “San Francisco come por tres; cuando llueve, come por nueve; cuando nieva, come que quema; y cuando hace buen tiempo, muestra los dientes”. Otro espectáculo de este mes son las aves migratorias, que vuelan hacia lugares más cálidos: “Cuando octubre llega a su fin, los pájaros de invierno están aquí”. Termino con un refrán que dice si el mar está agitado: “Octubre llegará con la gaviota cerca del mar”.

El 12 de octubre día de la raza. Día en que se conmemoran dos sucesos muy importantes: uno, el encuentro de Cristóbal Colón con el continente americano, creyendo que había arribado a las indias; dos, el mestizaje, producto de la mezcla de las sangres de españoles y americanos. Sus antecedentes. Si nos fijamos en María, la madre de Dios, encontraremos a nuestra Madre que vivió para responder al Ángel, Hágase en mí según tu palabra [Lc. 1,38]. No podemos reconocer otra cosa; Ella vivió con el sencillo abandono del alma a la voluntad de Dios; con una inigualable disposición, admirable desde todo punto de vista; en pocas palabras, sencillas y sin ser rebuscadas, ni adornadas se resumen en estas palabras especiales: Fiat mihi (hágase en mí…) . No es otra palabra que la que Jesucristo nos pidió tantas veces, y la que nos dejó en la oración al Padre: Hágase tu voluntad. Dios sabiendo nuestras necesidades nos pide un corazón dispuesto y una expresión amorosa en los labios: hágase tu voluntad y María nos ha enseñado cómo se dice y se hace, haciéndonos ver que en Ella es solamente la voluntad de Dios la que mueve su corazón. Seguramente, en las soledades del mar, entre bonanzas y tormentas, hubo oración entre los marineros de las tres naves que viajaban hacia lo desconocido y sintiéndose tal vez abandonados, le pidieron a la Madre su protección, como es lógico, ya que sabían que en el pilar de su fe, estaba la Virgen Reina y Madre, como del mismo modo, el mástil principal de sus naves sostenía el velamen que les permitiría llegar a algún lugar.

No se ha sabido que la Virgen desoiga a su hijos, si se sabe que ella no atiende sus súplicas, así fue, quien quiso que en su día, el día 12 de octubre de 1492, las tres carabelas de Cristóbal Colon avistaran las desconocidas tierras de América, allende (fuera) del océano Atlántico. Mientras los devotos de la Virgen del Pilar cantaban alabanzas a la Madre de Dios en su santuario de Zaragoza, muy lejos, en el silencio, donde sólo se oían ruidos de la naturaleza, un grupo de bravos marinos, hacía alabanzas por haber llegado a un destino, ¿dónde estaremos? se habrán preguntado: bajo el manto protector de la Virgen se habrán respondido algunos. Habían llegado donde el hombre vivía bajo la voluntad de Dios. Ellos no sabían ni de Elías, ni de Job, ni Jonás, ni de Isaías, no sabían de que hubo un pueblo que crucificó al Hijo de Dios y que no creyeron en Él. ¿Estaban condenados por eso? Cuando Colón salió del Puerto de Palos, lo hizo con la intención de venir a evangelizar, según el compromiso que tuvo con los Reyes Católicos Fernando e Isabel, y como cristiano, al ver un pueblo que desconocía la fe y que vivía sumida al paganismo, debe haber recibido la inspiración de reforzar ese compromiso. Y aquí vino María a estas tierras americanas, para hacer uno de sus mayores milagros, y este es la advocación a la Virgen que hay hoy en este continente. A muchos latinos, no nos agrada oír lo del Día de la Raza, preferimos el concepto del ‘día de la hermandad entre México y España’. Nos suena como cosa absurda hablar del día de la raza, porque vemos un conglomerado de pueblos integrados por individuos de muy diversos linajes, castas, familias y razas; los hay blancos europeos, negros africanos, amarillos chinos o con genes de, mestizos, indígenas o naturales, aztecas, mayas, zapotecos, incas, aimaras, quechuas, mapuches, guaraníes. ¿Y qué?, ¿alguna diferencia hay de estos hijos para Dios?, ni siquiera los habitantes de España y Portugal pertenecen a una sola raza, donde viven pueblos de las más diversas procedencias, a los cuales aún los historiadores no han sido capaces de señalar cual son con exactitud, en especial luego con la llegada de los fenicios, cartagineses, griegos, romanos, godos, suevos, árabes, africanos, y muchos más. Esta es el Gran Prodigio de la Virgen del Pilar, la unión de los pueblos en un mismo lenguaje, y en una misma fe. Ella en su día ha reunido a todos sus hijos mirándolos por igual, como le ha pedido su Hijo Jesús: ‘Ámense como yo les he amado’. No me corresponde juzgar los hechos de los hombres desde el descubrimiento del continente hasta hoy, eso es privilegio de Dios. Lo que hicieron y no hicieron esos españoles que vinieron y esos que por esta tierras vivían, muchos son nuestros ascendentes, en efecto, el que vino de la península formó familias y esas familias viven aquí. A ellos nuestra gratitud por la cultura, el idioma y las tradiciones, por la música, el canto y el baile. En Irapuato, este día de la Raza se realizaba con gran solemnidad y entusiasmo. Varios españoles radicados aquí preparaban los festejos, los principales: Don Claudio Gómez, Fernando (la Guagua) Cayón y su hermano Don Melchor Cayón, los hermanos Sebastián, Manolo y Pedro Martínez Vázquez y mi papa, varios hermanos de las familias Garmendia-Jaime, Fermín, Francisco-, e Irastorza, Francisco, Vidal- , Liborio Alcorta, Juan N. (Cheno) Martín nacido en San Juan de los Lagos, Jal.), ya que se veían como hermanos, entre otros más. La Misa, Solemne, se realizaba en el Santuario de Guadalupe del Centro a las doce del mediodía; con gaiteros y tamborileros; muchas damas vestidas con trajes de manolas y los hombres con ropa de navarros o vascos con pantalón y camisa blanca y pañuelos rojos al cuello y la cintura. Muchos otros, vestidos a la usanza charra, hombres y mujeres, y muchos niños vestidos de ‘inditos’ recordando a Juan Diego. Enseguida, un desfile espectacular y muy sentido, terminando en el ‘Country Club’ (ahora, ‘Club Campestre’, sin pochismos) de Irapuato, en el cual, siendo presidente del Club, el Dr. Abelardo Leal, se celebraba la tradicional, y sabrosa romería, con lo conocido, vino rojo en botas o porrón, paella, etc. y así terminaba ese día, hermanadas Nuestra Señora de Guadalupe y del Pilar, ¿Hermanas? Una misma Madre para todos…

Octubre 28 fiesta en honor de San Judas Tadeo. Gran Santo, reconocido como mediador para ayudar a las personas que, bajo su advocación, puedan resolver problemas varios. Santo que es venerado en casi todos los templos y capillas de Irapuato y México en general.

Irapuato, Gto., octubre del 2017

Arq. Javier Martín Ruiz Cronista de Irapuato