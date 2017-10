Decide silaonse vivir en La Piedad con pareja y los acribillan

Publicidad

Una pareja fue ejecutada de varios balazos en el interior de su domicilio, familiares de la pareja que vive a unas casas de los hechos señalaron que durante la madrugada se escucharon detonaciones pero no le prestaron importancia porque pensaron que era en la calle, decidieron no salir hasta por la mañana de ayer que visitaron a la pareja y los encontraron muertos.El hallazgo ocurrió minutos antes de las 11:00 de la mañana de ayer, en la calle Sabino número 223 de la colonia Laureles de esta ciudad.Identifican a víctimasLas víctimas fueron identificadas con los nombres de Gloria Salazar Andrade, de 42 años, quien era originario del municipio de Silao y tenía un mes de vivir en dicho domicilio en La Piedad, donde decidió juntarse en unión libre con el hombreejecutado.El hombre respondía al nombre de Silvestre Ruiz Reyes, de 33 años de edad, con el mismo domicilio donde fue ejecutado y de oficio albañil, quien al igual que su pareja presentaba varios impactos de arma de fuego en el cráneo y abdomen.En el lugar fueron encontrados casquillos percutidos de arma calibre .40 y .9 milímetros, mismos que fueron levantados como evidencia para el esclarecimiento del doble homicidio.Sobre los hechos, un familiar de la pareja que vive por la misma calle Sabino, señaló que durante la madrugada (sin precisar la hora), escuchó varias detonaciones de arma de fuego pero por temor no salió a la calle y continúodormida.Fue hasta cerca de las 11:00 de la mañana de ayer que acudieron a ver a la pareja porque ya era demasiado tarde, se encontraron con la escena de que ambos presentaban sangre en el rostro y cuerpo, por lo que pidieron una ambulancia y confirmaron la muerte de ambos.Elementos de la Policía Michoacán acudieron al lugar y constataron los hechos, acordonando el área del doble homicidio hasta el arribo de peritos y elementos de la Policía Ministerial, quienes realizaron el levantamiento de los cadáveres para llevarlos al Servicio Médico Forense, además de recoger los casquillos y otras evidencias para integrar la carpeta de investigación y esclarecer el doble homicidio.