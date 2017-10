No es la economía, sino el odio a México lo que nos perjudica

Publicidad

Ha concluido una semana que produjo noticias del más alto interés patrio: el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 46 notificaciones de otros tantos ciudadanos (39 hombres y 7 mujeres) que tienen intenciones de convertirse en candidatos independientes a la Presidencia de la República, en los comicios federales del domingo 1 julio de 2018.Como informó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, en cuanto aquellos personajes cumplan los requisitos que establece la ley, podrán realizar sus campañas electorales donde competirán entre sí y, además, con los candidatos que presenten los partidos políticos registrados.No dudamos que los 46 aspirantes a candidatos (as) sean ciudadanos (as) con suficientes calificaciones para dirigir este país. Así que hacemos pública nuestra alegría. ¡Cuánta riqueza humana y política existe en México!; cosa imposible de imaginar en otros tiempos. Añadamos, como colofón, que el INE recibió también 26 solicitudes de aspirantes a candidatos independientes al Senado de la República y otras tantas de 242 aspirantes a diputados federales.Otra noticia que ha calado hondo en nuestro ánimo fue la visita de apenas 27 horas a nuestro país del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien llegó después de entrevistarse en la Casa Blanca con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Para darle un sesgo adecuado a esta información, recordemos que Canadá, Estados Unidos y México se encuentran renegociando el Tratado de Libre Comercio (TLC) que entró en vigor el 1 de enero de 1994, y que ha beneficiado ostensiblemente a nuestro país, pero que desea renegociar y hasta dar por terminado, el Presidente Trump.No abundaré en datos históricos ni en estadísticas acerca de los prolegómenos y resultados del TLC; otros escritores mejor informados lo hacen con más atingencia. Sólo considero que los 478 millones 59 mil habitantes de Canadá, Estados Unidos y México (cifras de 2015), que nos vemos implicados con la vigencia del TLC estamos ahora sujetos al capricho (no encuentro otra palabra adecuada) del Presidente Trump, a quien muchos de sus propios colaboradores han denostado (el secretario de Estado Rex Tillerson le llamó “imbécil” y luego Trump lo retó a que se hagan una prueba de inteligencia).Aún sin querer, es necesario fijarnos un poco en la personalidad del Presidente de los Estados Unidos, neoyorkino y millonario de nacimiento, de 1.88 m. de estatura y 71 años de edad: en artículos, entrevistas ydeclaraciones que la prensa norteamericana ha recogido desde hace más de un año, en que se presentó a las primarias (elecciones internas del Partido Republicano, como se usa en Estados Unidos antes de la Convención que elige candidato presidencial), y ya como titular del Poder Ejecutivo, destaca su trayectoria como empresario agresivo (cicatero diríamos en México), mentiroso, racista, xenófobo, comerciante fijado en las ganancias y no en la moralidad del negocio (en su primera visita oficial al extranjero, vendió armas a Arabia Saudita por más de 110,000 millones de dólares y pidió que atacaran a Qatar), majadero y populista.Vino a México cuando era candidato presidencial, invitado por el Presidente Enrique Peña Nieto, y aquí dijo que construiría un muro a lo largo de la frontera entre su país y el nuestro, y que los mexicanos tendríamos que pagarlo. Y no ha cejado en el punto. Ya cuatro empresas norteamericanas han presentado modelos de muro y los respectivos costos. Trump no se acuerda que en el mundo han caído otros muros famosos: las murallas de Jericó, el muro de Berlín, etc., y se declara “buen cristiano” aunque el Papa Francisco dijo que era mejor “tender puentes que hacer muros”.Bueno, el caso es que en la entrevista reciente que tuvieron en la Casa Blanca, el Presidente Trump y el Primer Ministro Justin Trudeau, el mandatario norteamericano dijo que podían los Estados Unidos y Canadá hacer un tratado bilateral excluyendo a México, con lo que se daría por terminado el TLC. Y ahora que vino a México el Primer Ministro Trudeau esquivó pronunciarse sobre el tema. Como se ven las cosas, aquí sólo prima lo económico y la ventaja del poderoso; pero se deja de lado el aspecto humano de la política y, tratándose de Estados Unidos, la política global.Estados Unidos ayudó a Japón, a Alemania, Francia, Italia, Israel, Austria y muchos países después de la devastación que significó la Segunda Guerra Mundial. Fluyeron miles de millones de dólares en equipo, alimentos y préstamos. Recordemos el Plan Marshall en Europa. Y Japón, que fue víctima de dos bombas atómicas también recibió ayuda y es ahora una potencia económica.El Gobierno norteamericano actual parece odiar a los mexicanos… ¡y somos los vecinos que no podemos cambiar de domicilio! Si aumentaran las inversiones extranjeras aquí y se crearan más empleos todavía, se frenaría la corriente migratoria de pobres y desempleados hacia el país del norte. Y si se pagaran mejores salarios como lo dijo e insistió la semana pasada el Premier Trudeau ante el Presidente Peña Nieto y el Senado de la República, estaríamos todavía mejor, con una clase media de más capacidad económica que aumentaría su consumo e impulsaría la producción industrial local. Es tan sencillo resolver los problemas económicos de México, pero el egoísmo de propios, más el odio de Trump, no lo permiten