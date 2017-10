Publicidad

con unamientras que el Rayo se quedó en la octava posición con 8 unidades.Charlyn no tardó en abrir el marcador yLas Granotas mantuvieron el dominio del encuentro y no bajaron el ritmo, quitándole el balón a las pupilas de Laura Torvisco, que no pudieron recuperar la confianza tras la anotación de las locales.Por más intentos que hizo el cuadro de Vallecas para enderezar el rumbo, nunca pudieron volverse a meter en el partido y dejaron en las dirigidas por Andrés Tudela dictaran el ritmo.Esta semana la mexicana viajará a China para incorporarse con la Selección Nacional, que tomará parte en un torneo en la ciudad asiática.