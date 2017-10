Fieras van por revancha contra el 'Tuca'

Publicidad

León y Tigres se enfrentarán este sábado en un duelo que también tiene revancha deportiva. En su momento, el equipo esmeralda rescató a 3 fieras de las garras de Ricardo el 'Tuca' Ferreti.Se trata de Elías Hernández, Fernando Navarro y Darío Burbano; este último, aunque perdió la titularidad después de sufrir una lesión, deseará ver caer a su exescuadra.Elías vivió una situación complicada, llegó en el Clausura 2012 con una tarea difícil, tenía que cargar con el fantasma de Danilinho, un elemento que por el lado derecho de Tigres fue figura en el ataque, la afición lo idolatraba, pero se fue del equipo por asuntos extrafutbol; los seguidores de la UANL exigían ver las mismas cualidades en Hernández y no le dieron tiempo de adaptación, lo abucheaban, le decían muchas cosas negativas.Al finalizar el Clausura 2013, Hernández ya no pudo más, fue contratado por León y con los Panzas Verdes renació su carrera. Navarro llegó lleno de ilusiones aTigres, donde se encargaron de rompérselas; y es que en esa primera campaña del Apertura 2011, apenas jugó cinco juegos, 101 minutos. Fernando pedía a gritos su salida y se lo concedieron, fue al Pachuca y de ahí a León, donde se fue ganando un puesto de titular. Burbano llegó a Tigres en 2014 procedente de León, fue estelar todo ese año y en el Clausura 2015, pero el colombiano no se sintió bien en el equipo, puesto que su mayor característica que era el ir al ataque y encarar con velocidad, pero el Tuca le puso un freno y lo ponía a defender.Dario regresó a León y aunque fue difícil volver a la titularidad, poco a poco está demostrando que puede llegar a ser el crack de antes.