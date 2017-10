BETTY VA EN SERIO

Publicidad

El registro hoy de la lideresa moral del Verde en Guanajuato, Beatriz Manrique Guevara, para competir por la dirigencia nacional del partido en el que milita desde hace 17 años, no es una ocurrencia, trae apoyos.Para el registro se ocupaba el aval de ochos estados, y la leonesa los consiguió. Llama la atención que una de esas firmas es la de Quintana Roo, un bastión Verde, tierra de Emilio González, “El Niño Verde”.El discurso que trae Betty puede prender ahora que el tucán quiere dejar de aparecer como satélite del PRI. La bronca es que tendrá que decidir si de plano pide licencia y se dedica el 100% a la campaña.En una breve sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del PAN ayer se ratificó el acta de la sesión anterior, aquella en la que hubo polémica porque los identificados con el “delfín” de la candidatura, Diego Sinhué Rodríguez, y con el gobernador Márquez, apresuraron la votación para definir la designación como el método para elegir al que será su candidato a Gobernador en 2018.Ayer llegaron alrededor de 66 de los 101 consejeros estatales y la mayoría ratificó lo ya acordado, requisito para que el acta sea enviada a la Comisión Permanente del CEN del PAN para su análisis. Eso sí, el exgobernador Juan Manuel Oliva, afín al grupo del senador y suspirante a la Gubernatura Fernando Torres, hizo un posicionamiento para razonar su abstención, que otros compartieron.Lamentó que la forma sorpresiva con la que se aprobó el método de designación haya cancelado el diálogo en el partido. Pidió que aprendieran de lo que les está pasando a nivel nacional e hizo votos para que ahora que definan todas las candidaturas no se “caiga en las prisas y las formas unilaterales que atenten contra la democracia, el consenso de una metodología objetiva, la inclusión y la unidad”.En su cierre de gestión el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb, anda muy movido y además de poner lupa en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, trae en agenda que se revise el cacareado impulso a la innovación y su vinculación con el sector empresarial.El CCEL pidió el 2 de octubre a la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultural del Congreso del Estado, la panista leonesa Leticia Villegas, su intervención para hacer una evaluación de los resultados de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, que nació en marzo del 2016 bajo la tutela del exrector general de la Universidad de Guanajuato, Arturo Lara.Desde el decreto de su creación el sector empresarial manifestó dudas sobre la operación, en particular por desvincular del área de Desarrollo Económico el impacto de la innovación en las empresas. Hoy creen que ya es hora de conocer los resultados de esa dependencia con la que no tienen vinculación.El Consejo Empresarial pidió conocer cómo es que la nueva Secretaría se articula con las empresas de Guanajuato, los centros públicos de investigación, las universidades y los parques de innovación. Pero, lo más importante, qué resultados se tienen en concreto en cuanto a proyectos empresariales de innovación y desarrollo tecnológico en las empresas locales guanajuatenses (número, montos, tipos).Guraieb Ranth, empresario del sector plásticos de alto nivel tecnológico, compartió a la legisladora azul que “hoy percibimos, igual que muchos otros empresarios, que el impulso y aprovechamiento de la infraestructura y del capital humano de la Ciencia y la Tecnología en el Estado, así como de sus programas y recursos, se ha reducido notoriamente, lo cual nos preocupa...” ¿Y la Secretaría, pues?El miércoles 11 de octubre el dirigente empresarial leonés recordó a la diputada local el tema y ella le aseguró que lo trae en su lista de pendientes y que en este mismo mes se atenderá. Gustavo probablemente el siguiente mes ya no esté al frente del CCEL, pero el tema está en la mesa.El jueves en la columna “Templo Mayor” del diario Reforma se mencionó que en la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) -organismo que agrupa a los alcaldes tricolores del País- se quejan de que la diputada federal leonesa del PRI, Bárbara Botello, ‘cocina’ una iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional, que regula la vida de los municipios, sin haberlos consultado.De la bronca con la FENAMM -que cuando fue Alcaldesa encabezó- Bárbara dice que tiene una muy buena relación con su presidente, Manuel Ignacio Acosta “Maloro”, edil de Hermosillo. Y que lo otro son grillas de un empleado de bajo nivel que despidió, recontrataron y tiene el contacto con medios de comunicación. Por su bien lo mejor es que sea así, pues sin apoyo de las asociaciones de alcaldes la iniciativa nacerá muerta.*Ayer la ex Alcaldesa tricolor apareció en conferencia en León para presumir logros legislativos, y ahí afirmó que ya está en curso su propuesta de reforma al artículo 115 constitucional. En la sesión del jueves por exceso de temas no pudo presentarla formalmente, pero ya está en lista. No detalló la propuesta hasta que se formalice pero un objetivo central es el fortalecimiento hacendario municipal.Un tema es el cobro del impuesto predial, “que se quiten las exenciones por ejemplo que se tienen a iglesias y oficinas federales y del Estado que están en territorio municipal y que no pagan los prediales, y que implica una cantidad muy importante que dejan de ganar los municipios”, señaló la tricolor.También adelantó que otro asunto que abordará la iniciativa es en el tema de seguridad, para aclarar las facultades de los municipios que están enfocadas en la prevención y no en la persecución del delito. Es una encomienda de César Camacho como vicecoordinadora de Asuntos Municipales de la bancada.La diputada federal leonesa Azul Etcheverry saluda al primer ministro canadiense Justin Trudeau, como parte de la comitiva que participó en Palacio Nacional en la cena en honor al Mandatario.La priísta compartió con el Ministro que lo admira políticamente por ser un líder joven con una propuesta política progresista e incluyente, llena de ideas para enfrentar los desafíos del siglo XXI.Trudeau y su esposa Sophie Grégoire hicieron una visita oficial a México y fueron recibidos por el presidente Enrique Peña, el canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.