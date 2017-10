Los falsos ‘independientes’

Publicidad

Se registraron esta semana numerosos candidatos “independientes” a la Presidencia de la República. Tantos que no es fácil siquiera recordarlos. Tienen derechos ciudadanos para hacerlo. No se les puede negar, pero son ya muchos, demasiados, que fragmentarán el voto. Hoy todos quieren ser los elegidos, nadie cede. Diez, veinte, todos quieren ser candidatos “independientes” a la Presidencia. Todos, ayudando a pulverizar el voto. Todos, al final de cuentas, haciéndole la tarea al PRI para que siga en el poder.Muchos luchamos por tener en México una legislación que permitiera las candidaturas independientes ante el hartazgo social con la malévola y corrupta clase política que nos mata y exprime. Hoy tenemos ya esa figura legal. Lo que no sabíamos es que saltarían a esta alternativa, para atraparla, cantidad de políticos partidistas, todos oportunistas, que no cubiertas sus ambiciones en el partido en el que militaron, se declararían falsamente como “independientes” cuando en realidad no lo son.Los políticos afirman que ellos son ciudadanos igual que nosotros y tienen derecho a hacerlo. Es cierto. Solo que los verdaderos ciudadanos “no políticos”, somos quienes no hemos militado nunca en un partido político ni hemos recibido beneficios por esa militancia, ni hemos cobrado en las nóminas gubernamentales ni del partido. Los verdaderos independientes son los ciudadanos, la gente común y corriente, no los tránsfugas que, no colmadas sus ambiciones dentro de su partido, escapan para manosear y ensuciar esa figura que construimos con mucho esfuerzo los ciudadanos.Seguirán quizá engrosando las filas de las candidaturas “independientes”, más escapistas sin vergüenza de los partidos políticos. Es un descaro que candidatos de la política partidista como Margarita Zavala (tránsfuga del PAN), el “Bronco” (escapado del PRI), Ríos Piter (renunciante al PRD), se declaren “independientes” cuando han disfrutado, vivido, comido, bebido, gozado, de las mieles del poder político de diferentes maneras hasta encumbrarse como ahora están gracias a su militancia partidista. Es una muestra de que sus ideologías, la causa que abrazaron, el compromiso de grupo, no valen cuando se trata de sus intereses personales, pues gracias a su partido lograron diputaciones plurinominales, senadurías o gubernaturas.Perdimos a dos buenos prospectos independientes para la Presidencia: Jorge Castañeda renunciando hace poco, pero precursor de esta figura legal de candidaturas independientes. La segunda, una mente lúcida y vida honesta como Emilio Álvarez Icaza, defensor de los Derechos Humanos y quien renunció a la contienda al reconocer que la fragmentación del voto de los “independientes” solo beneficia al PRI. Pero para el 2018 tenemos sí, candidatos realmente independientes, ciudadanos: Marichuy una candidata indígena, cuya presencia será más bien testimonial para regresarnos en la mente a los pendientes que tenemos con quienes habitaron inicialmente estas tierras. Tenemos también a Ferriz de Con, comunicador y ampliamente conocido, quien no ha militado en ningún partido político. Solo que la probabilidad de que logren los requisitos ellos, es baja. La ley electoral complica el proceso de obtención de firmas para los “independientes”.Es factible que lo consigan Margarita por las redes naturales que tendrá entre simpatizantes del PAN. Cosas de la vida: la salida de Margarita de Calderón del PAN no solo golpea al partido político que le dio lo que ella es, sino que al final de cuentas, su proyecto es trabajo a favor del PRI. También es probable que lo consiga “El Bronco” por estar cerca de los recursos públicos del Estado de Nuevo León.En los pocos sondeos hechos en el País, la respuesta a la pregunta si el ciudadano votaría por un “independiente” es altísima (mayor al 60%), lo que cambia es la intención del voto, pues ésta es todavía menor al 10%. Una explicación de este porcentaje tan bajo, podría ser que los ciudadanos encuestados no creen que realmente estos políticos sean “independientes” y a que los partidos políticos, aunque rechazados, son todavía la institución más conocida entre el electorado. La idea de una sola candidatura independientes en México, se ha esfumado; el voto estará fragmentado y finalmente los dos falsos candidatos “independientes”, Zavala y el Bronco, terminarán trabajando en cosechar votos que realmente serán útiles para el PRI al fragmentar el voto opositor a Morena y el Frente Ciudadano (PAN-PRD-MC).Faltará que la ley limite a futuro a los falsos “independientes”, para que al igual que a los Consejeros Electorales, exija que meses o años antes, no tengan una militancia partidista para que verdaderos candidatos “independientes” puedan participar en una contienda electoral. Esto es necesario, indispensable, para evitar que los “tránsfugas” como Zavala, “Bronco” y Ríos Piter, salgan de los partidos e inunden esta figura noble que logró la legislación mexicana.Será en el 2018 la primera vez que votemos por candidatos ciudadanos. Será la primera ocasión en que podremos discernir entre todos los inscritos a quienes son verdaderos, no falsos “independientes”. Será deseable que el electorado seleccione a opciones confiables, que le aseguren honestidad y rumbo. Tenemos dos opciones: votar por partidos políticos o por verdaderos independientes (no por tránsfugas de los partidos políticos que se disfrazan de ciudadanos “independientes”). Será optar por gente congruente con sus ideales, por verdaderos ciudadanos sin partido, no por falsos “independientes”.José Luis Palacios es Director de la Universidad Meridiano