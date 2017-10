Publicidad

El excéntrico filósofo de la ciencia Paul Feyerabend hablaba sobre los “cuentos de hadas” en que se transforman las teorías científicas. Cualquier estudiante al tomar cursos de ciencia puede concluir que el desarrollo de la ciencia es una hermosa historia de éxitos. Nada hay más alejado de la realidad. En su libro “Conjeturas y Refutaciones”,En los cursos y textos académicos escolares raramente se discuten los numerosos fracasos de la ciencia y se concentra la atención en los casos de éxito. Esto es un error pues hablar de los fracasos de la ciencia es hablar de una de las más importantes características de la actividad científica que es su permanente estado de auto-corrección.Enseguida se presentan algunos importantes ejemplos de modelos atómicos fracasados que ahora son de enorme interés e importancia para la historia y filosofía de la ciencia. La evidencia científica acumulada hasta antes del siglo XX sugería la existencia de átomos.Tres ejemplos fundamentales de esta evidencia fueron: i) El descubrimiento del electrón (en 1897, J.J. Thomson realizó experimentos con rayos catódicos que mostraban la existencia de corpúsculos negativamente cargados). ii) La Tabla Periódica de los Elementos (en 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev desarrolló la tabla periódica de los elementos ordenados de acuerdo con su masa y propiedades químicas, esta estructura regular sugería la existencia de átomos o unidades de materia fundamentales). iii) Las Series espectrales de Balmer y la fórmula de Rydberg (en 1814, Joseph von Fraunhofer inventó el espectroscopio y con este aparato se descubrieron líneas espectrales características de cada elemento que no tenían alguna explicación teórica). Se esperaba que un modelo atómico exitoso pudiera explicar con claridad las evidencias anteriores.Este modelo fue propuesto por el físico Húngaro-Alemán, Philipp Lenard en 1903 (“Über die Absorption der Kathodenstrahlen verschiedener Geschwindigkeit,” Ann. Physik 12 (1903), 714-744). Lennard recibió el Premio Nobel en 1905 por su trabajo experimental sobre rayos catódicos (haces de electrones) y también demostró que la habilidad de un material para absorber electrones depende de la masa del material y no en sus propiedades químicas. Esto le sugirió que los átomos están hechos de piezas fundamentales que llamó “Dynamids”. Demostró que las fuerzas eléctricas eran los “ingredientes activos” en las reacciones químicas. Este modelo explica parcialmente la tabla periódica y la presencia de electrones en el átomo pero no la fórmula de Rydberg, ni la falta de observación de la parte positiva de los dynamids.Este modelo fue propuesto por el científico británico J.J. Thomson (“On the structure of the atom: an investigation of the stability and periods of oscillation of a number of corpuscles arranged at equal intervals around the circumference of a circle; with application of the results to the theory of atomic structure,” Phil. Mag., Ser. 6, Vol. 7 (1904), 237-265). Thomson recibió el Premio Nobel en 1906 por sus estudios de conducción en gases.Este modelo propone un átomo con cargas eléctricas negativas en una distribución homogénea de carga positiva. Thomson calculó la estabilidad para átomos con 2,3,4,5 y 6 cargas y demostró que el átomo es estable si los electrones se mueven con velocidades superiores a un mínimo de umbral. A velocidades menores el átomo se desintegra explicando de este modo el fenómeno de radioactividad. El modelo no explica la fórmula de Rydberg.Propuesto for el físico japonés Nagaoka (“Kinetics of a system of particles illustrating the line and the band spectrum and the phenomena of radioactivity,” Phil. Mag., Ser. 6, Vol. 7 (1904), 445-455). La inspiración del modelo átomico de Nagaoka fue tomada de un trabajo elaborado en 1859 por James Clerk Maxwell quien demostró teóricamente que considerando a los anillos de Saturno como una colección de minúsculos satélites, una pequeña perturbación conduce a oscilaciones del anillo pero no a su destrucción. Nagaoka usó esta analogía usando electrones que se repelen en lugar de masas que se atraen. Demostró teóricamente que las oscilaciones del anillo podían producir un espectro de línea espectroscópicamente observado, así como un espectro continuo. Trató de explicar la radioactividad como la resonancia entre pares de anillos alrededor del mismo átomo.Propuesto por el físico británico Lord Rayleigh, (“On electrical vibrations and the constitution of the atom,” Phil. Mag., Ser. 6, Vol. 11 (1906), 117-123). Este modelo es una modificación del Modelo del Pastel de Pasas de Thomson cuando el número de electrones es tan grande que se puede aproximar por un “fluido continuo de electrones”. Considera a los electrones como un fluido incompresible y analiza el traslape de los fluidos positivos y negativos. Aunque encuentra vibraciones, éstas no corresponden a las dadas en la fórmula de Rydberg.Propuesto por el físico británico Sir James Hopwood Jeans (“On the constitution of the atom,” Phil. Mag., Ser. 6, Vol. 11 (1906), 604-607). Es también una modificación del Modelo del Pastel de Pasas de Thomson. La propuesta de Jeans considera que los electrones deben de ser tomados como algo más complejo que cargas puntuales tomando sus frecuencias de vibración alrededor de puntos de equilibrio. Pensó que considerando la estructura interna de los electrones, las frecuencias de la luz emitida por el átomo podrían explicarse.Propuesto por el físico británico George Adolphus Schott (“On the electron theory of matter and the explanation of fine spectrum lines and of gravitation,” Phil. Mag., Ser. 6, Vol. 12 (1906), 21-29). Probablemente fue el más importante físico “anti-cuántico” del Siglo XX, murió en 1937 buscando una teoría clásica del átomo. Fue Fellow de la Royal Society y en su obituario se menciona que: “Enfrentando dificultades matemáticas extraordinarias mostró su asombrosa capacidad. Se puede decir que fue él quien realizó el más supremo y heroico ataque a la teoría cuántica a partir de las teorías clásicas. ¿Fue vencido? ¿Quién puede afirmarlo? En el futuro Schott será una inagotable fuente de inspiración para enfrentar las dificultades de todas las teorías científicas”. Su modelo considera al electrón con estructura interna, así como la interacción de éste con el éter.Propuesto por el físico alemán y ganador del Premio Nobel en 1919 (Libro: Prinzipien der Atomdynamik: Die Elektrischen Quanten (Leipzig, Verlag von S. Hirsel, 1910). Propone que micro imanes o Archiones, se alinean y lo que llamamos un “átomo” es en realidad una colección de imanes formando una trayectoria cerrada. Este modelo, como los anteriores, no explica la fórmula de Rydberg.