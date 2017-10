Publicidad

Hasta el último hombre fue el título en español de una reciente película basada en la historia real de un soldado del Ejército de EU. Desmond Doss, un cristiano Adventista del Séptimo día, quien haciendo uso de la objeción de conciencia, se negó a portar armas en el frente y que, a pesar de aquello, fue condecorado con la Medalla de Honor por el presidente Harry S. Truman, por haber salvado la vida a más de 75 hombres bajo el constante fuego enemigo durante la brutal batalla de Okinawa, en la Segunda Guerra Mundial.El martes pasado, el concepto de “la Objeción de Conciencia” fue utilizado en otro contexto, al ser aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados Federal un dictamen que adiciona a la Ley General de Salud en las disposiciones comunes del Sistema Nacional de Salud un artículo 10 Bis en los siguientes términos: “El personal de salud que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrá hacer valer su derecho a la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece dicha Ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Las autoridades sanitarias tendrán la obligación de contar en todos los casos con personal no objetor de conciencia que reciba y atienda al paciente sin que pueda generar discriminación en el empleo a quien haga valer la objeción de conciencia”.En los artículos transitorios fue aprobado que dentro de los 180 días posteriores a la publicación en el Periódico Oficial, la Secretaría de Salud deberá expedir la objeción de conciencia en los procedimientos donde tiene una evidente aplicación: transfusiones sanguíneas; trasplantes de órganos y procedimientos anticonceptivos reversibles. Además mandata que tanto el Congreso de la Unión como las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el ante citado artículo. El dictamen aprobado está ya ahora en el Senado de la República que fungirá como Cámara Revisora.En su exposición de motivos la iniciante Norma Edith Martínez Guzmán señaló que el ejercicio de la profesión médica y el de todas las relacionadas con las ciencias de la salud constituye un elemento esencial para garantizar el derecho humano a la salud de todos los mexicanos consagrados en la Carta Magna. Y que dichos profesionales, también deben ejercer sus derechos dentro de un marco jurídico que les garantice la seguridad de sus derechos laborales y casos en los que la práctica de su trabajo se enfrenten a situaciones que pongan en riesgo sus valores éticos. Por ello, dice, juzgó imperativo reconocer en la ley el derecho a la objeción de conciencia.Definió objeción de conciencia como el derecho consistente en la negativa a realizar determinados actos o servicios derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica cuando estos contradicen los propios principios éticos o morales. La consideró una expresión máxima del denominado “derecho a la resistencia a la opresión” proclamado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano al inicio de la revolución francesa.Hace el recuento que ya hay dos leyes estatales que la incluyen, la del Estado de Jalisco desde el 2004 y la del otrora Distrito Federal. La Ley General de Salud es la norma reglamentaria del Derecho a la Protección de la Salud y por los mecanismos de Salubridad General y Concurrencia con las Entidades Federativas, es la norma idónea para incluir dicho derecho y tenga como beneficiaros del mismo a todos los profesionales de la salud.La discusión del dictamen que había sido aprobada por unanimidad en la Comisión, fue nutrida y diversa entre los legisladores de diversos partidos, aprobándose por 313 votos a favor, 105 votos en contra y 26 abstenciones. Hasta dónde puede haber responsabilidad profesional, por ejemplo, para anestesiólogos que se nieguen a participar en procesos quirúrgicos porque los pacientes siendo Testigos de Jehová no permitían transfusión sanguínea, y si hubiera un desenlace fatal del paciente, el profesional de la salud pudiera ser acusado de homicidio involuntario como señalaba la legisladora Cecilia Guadalupe Soto González, refiriendo incluso que en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico había ya al menos 49 casos en litigio. ¿Usted qué piensa?@ectorjaime