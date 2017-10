Insulta Alcalde de Guadalajara a ciudadano

Publicidad

El Alcade de Guadalajara, Enrique Alfaro, se refirió a un ciudadano con una grosería luego de que lo cuestionara sobre obras en la Undad Deportiva José María Morelos.Esto provocó que el hombre, quien dijo llamarse Jorge, se molestara e increpara al Presidente municipal e intentara llegar a él; sin embargo, policías se lo impidieron.En un vídeo que circula en redes sociales, se aprecia que el hombre avienta a los uniformados para tratar de acercarse al Edil."Él me está agrediendo, no vio que él me estaba empujando", le dice Jorge al policía al tiempo que lo avienta.Puede verse cómo el ciudadano evade a los dos uniformados y se desplaza mientras grita que el Alcalde le dijo " cabrón".Los policías le impiden el paso, pero Alfaro aparece en escena para encarar a Jorge."No vengas a alterar el orden", afirma con voz fuerte el Alcalde, "si quieres golpearme, ven a golpearme, cuál es el problema".Jorge le dice que no quiere hacerlo y es interrumpido por el Edil."Ya vete de aquí, cabrón; no estés fregando", señala al tiempo que se da la media vuelta.El ciudadano fue detenido por la policía por alterar el orden.De acuerdo con el Municipio, el hombre llegó agresivo desde el inicio e incluso aventó a varios policías.A través de sus redes sociales, Alfaro defendió su actuación y aseguró que el hombre era un enviado del PRI."Hoy el PRI llegó al extremo de enviar a una persona a agredirme directamente", afirmó Alfaro.El Primer Edil aseguró que no le hizo ninguna petición y que el ciudadano llegó directamente a agredirlo."Eso ya es otro nivel que no puedo tolerar en silencio", justificó el Mandatario."Yo sé que una imagen como la que está circulando le conviene al PRI. Es una imagen que han buscado obtener sistemáticamente, pero no les va a servir para nada, menos para mantenerse en el poder. El PRI ya se va", finalizó.