Justifica PRD casa de 13 mdp de Barrales en las Lomas

Líderes de distintas corrientes al interior del PRD justificaron que la presidenta nacional de su instituto político, Alejandra Barrales, tenga una casa en la exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec con un valor de 13 millones de pesos, debido a que es consistente con sus ingresos; sin embargo, cuestionaron que esto puede generar una percepción de incertidumbre entre la población, al ser una dirigente de izquierda.

En entrevista, el líder de IDN, Alejandro Sánchez Camacho, dijo que aunque se pueda justificar la adquisición de esta propiedad, genera incertidumbre en la percepción y cuando se es un líder de izquierda no es recomendable ser tan ostentoso.

No es recomendable ser tan ostentoso, aunque cada quien tiene libertad de tener las comodidades como sus posibilidades económicas lo permitan” , aseguró Sánchez Camacho.

Por su parte, Vladimir Aguilar, integrante de la corriente Foro Nuevo Sol, aseguró que aunque los líderes de partidos sean de izquierda o derecha, si sus bienes son obtenidos legalmente, no tiene nada de malo.

“A mí me parece que de izquierda o de derecha, mientras los bienes sean legalmente obtenidos, no hay nada de malo, el problema es cuando encontramos irregularidades porque si nos vamos a revisar a toda la clase política de México, me gustaría ver cuántos tienen casas hasta más caras o propiedades con más valor de todos los partidos”, explicó Vladimir Aguilar.