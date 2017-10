Crisis tras huracán los obliga a tomar agua con residuos peligrosos

Huracán #María Jardines de Vega Baja, #PuertoRico 8:22am ¡Vean hasta el final!

WATCH until the end! Hurricane María In #PR

(Nestor Santana) pic.twitter.com/rL1G6wpyuJ — Irene Sans (@IreneSans) October 13, 2017

Publicidad

. @Ricky_Martin​ ha llegado hasta a los lugares más escondidos y afectados de Puerto Rico ha repartir ayuda tras el paso del huracán pic.twitter.com/4NO93DOjVO — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) October 12, 2017

Después de tres semanas que el huracán "María" golpeara a Puerto Rico, el 35 por ciento de sus habitantes aún no cuentan con servicios de agua potable, lo que les ha orillado a consumir agua con residuos peligrosos.La cadena de noticias CNN reveló que autoridades del agua en la isla bombearon el líquido en un pozo que podría tener desechos peligrosos y posteriormente fue distribuido entre la población afectada.Ayer, trabajadores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) distribuyeron agua procedente del sitio contaminado de aguas subterráneas el Dorado, que desde el 2016 forma parte del programa federal Superfund para la limpieza de residuos peligrosos.El programa Superfund, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), incorporó al sitio el Dorado al comprobar que el agua de la zona estaba contaminada con químicos industriales como tetracloroetileno y tricloroetileno,De acuerdo con la agencia, los daños a la salud por consumir el agua del pozo bombeado incluirían daños en el hígado y aumentarían el riesgo de padecer cáncer."No tenía otra opción", dijo José Luis Rodríguez, ciudadano quien hizo fila para conseguir el agua para beber, lavar platos y bañarse."Es la única opción que tengo", aseguró.Camiones de la municipalidad de el Dorado y otros más con el estampado "agua potable" distribuyeron el líquido a otros residentes en la isla recientemente.Sin embargo, no está claro si existen riesgos para la salud para aquellos que bebieron el agua de este pozo en particular ya que las autoridades de la isla sostuvieron que el sitio no estaba en el perímetro de Superfund."La EPA está recopilando más información sobre la calidad del agua de los pozos asociados con nuestro sitio de aguas subterráneas contaminadas de el Dorado, así como otros sitios del programa Superfund en Puerto Rico", informó la agencia en un comunicado el viernes."Somos conscientes del trabajo primordial que es proteger la salud de las personas equilibrado con la base de la necesidad de la gente por agua", aseguró el portavoz de la agencia en la región, Elías Rodríguez.Por su parte, la AAA aseguró desconocer que el pozo formara parte del programa Superfund hasta que la cadena de noticias mostró mapas que lo acreditaban.Luiz Meléndez, subdirector de Cumplimiento Ambiental de la AAA aseguró que el agua era apta para el consumo y que el pozo fue abierto de manera urgente al formar parte del suministro regular de agua potable.En 2015, este pozo en el Dorado, que se encuentra cerca de un centro comercial, fue revisado por EPA al hallar la presencia de productos químicos industriales.