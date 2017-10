Publicidad

El sitio web Politico y el diario The Washington Post citaron al abogado de Priebus,, indicando que el interrogatorio con el equipo delfue voluntario."Estuvo encantado de contestar a todas sus preguntas", señaló Burck.Priebus no hizo comentarios, pero Politico señaló que el exjefe de gabinete estuvo preparando la entrevista durante varias semanas.Según la prensa estadounidense, Trump no ha sido acusado formalmente de infracciones pero el equipo de Mueller ha mostrado interés en que el mandatario despidiera alpor la investigación sobreOtros temas de interés son aparentemente la reunión del, con una abogada del gobierno ruso durante la campaña electoral y los encuentros del mandatario con funcionarios rusos en laPriebus participó en reuniones sobre la expulsión de Comey y desempeñó un papel crucial en la, así como durante la campaña como director del