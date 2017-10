Endurece Trump postura en automotriz

Publicidad

empieza a definir su postura en la negociación del acuerdo comercial con. Y lo hace con unaEl propósito de Washington es impulsar a la producción local de materiales básicos como el acero, en un claro guiño a las bases que llevaron aa la Casa Blanca.Las reglas de origen establecen los niveles de contenido regional que se requieren a un producto para que puedan beneficiarse de las ventajas de la zona de libre comercio.La Administración que preside Trump quiere que además de establecer unas referencias genéricas, se incorpore una lista que permita una mejor trazabilidad de la procedencia de los distintos componentes que se utilizan en la fabricación de los vehículos y así poder evitar las tarifas aduaneras.El TLCAN establece actualmente que elde los componentes de los vehículos que circulan por la zona tiene que provenir de Norteamérica. Trump plantea elevarlo al 85% e insiste, informa Reuters, que el 50% del contenido desde ser hecho en EU.El presidente amenazó en varias ocasiones con retirarse del acuerdo si la negociación no responde a sus inquietudes. Eso llevaría automáticamente a la imposición de aranceles si no se logra antes llegar a pactos bilaterales que suplanten el acuerdo.Además, la nueva propuesta de Estados Unidos incluye la exigencia de que diversos insumos como acero, cobre, aluminio y resinas plásticas sean 100% de América del Norte.Un análisis de Reforma con base en datos del, en el que los fabricantes reportan el contenido en porcentaje del valor de partes utilizadas y su origen, así como el lugar de ensamble final de los autos que se venden en EU, revelan que México quedaría fuera de cumplir con este requisito.De esa lista destaca que deDe la primera condición, que más de 85% sean insumos norteamericanos, sólo tres modelos cumplen: la MKZ de Lincoln, la Jeep C de Jeep y el Journey de Dodge, pero estos sólo tienen 25% de contenido estadounidense.Sobre que el 50% de los insumos sean de EU, solo dos vehículos la admiten: la Trax de Chevrolet (con 55%) y la Tacoma de Toyota (65%).Datos del Departamento del Transporte muestran que de 130 versiones de vehículos que se arman en EU, 42 no alcanzan la mitad del valor de sus componentes hechos en la Unión Americana o Canadá.