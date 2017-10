Se lanza Trump contra Banco Mundial

Publicidad



Recalcó que el Fondo debería ser “un ejemplo de disciplina fiscal”, algo que exigirá medidas, como la revisión de “los salarios y beneficios de sus trabajadores”.

Una de las características de la Administración deha sido la de poner en tela de juicio a los organismos multilaterales. Lo hizo con la, siguió con la, que acaba de abandonar, y esta semana criticó alWashington quiere cambios, y ataca donde duele: ha advertido que tendrán que revisar sus propios sueldos.“A medida que el FMI pasa al periodo tras la crisis financiera global, urgimos a la institución a estructurar sus programas de préstamo para priorizar reformas que impulsen el crecimiento económico guiado por el sector privado”, dijo Mnuchin este viernes, durante su declaración ante eldel organismo.La relación entre el FMI y EU no se encuentra en el mejor momento. Pesan las dudas que plantea el Fondo sobre la reforma fiscal que impulsa el republicano. En la cumbre de abril, los economistas del Fondo elaboraron sus previsiones considerando un fuerte estímulo fiscal, pero este otoño las realizaron sobre la base de un escenario sin cambios dado el retraso que lleva esta anunciada reforma tributaria. El FMI advirtió que restar progresividad a los impuestos elevaría la desigualdad.Fuentes del Tesoro criticaron al Fondo por estas valoraciones y Mnuchin después atizó precisamente al organismo por la disciplina fiscal. También expresó dudas respecto a la ampliación de capital del Banco Mundial. “Más capital no es la solución cuando el capital existente no se distribuye de manera efectiva”, dijo.Las jornadas del FMI y el Banco Mundial han finalizado este fin de semana con buenas perspectivas, pero con el temor a que las trifulcas políticas ponen en peligro el tirón de las economías avanzadas.Dice, el economista jefe del Fondo, que uno de los motivos por los que esta vez va en serio, que la aceleración global ya es un hecho, estriba en que el repunte está muy repartido geográficamente.Si en las últimas previsiones del FMI, hechas públicas esta semana en, las perspectivas mejoradas de las economías avanzadas explican la revisión al alza de 2017, las de las emergentes desempeñan un papel más importante en las de 2018.Habría que retroceder una década para encontrar un crecimiento tan repartido.Si se mirase el mundo como una sola economía, el crecimiento previsto para este año se situaría en el 3,6% y para el siguiente en el 3,7%, según el Fondo, una décima más de lo que había calculado hace solo cuatro meses.Aun así, hay varios de nubarrones que empañan las proyecciones de la institución. Uno es un viejo conocido, ese potencial de crecimiento tan modesto para el medio plazo, que hacen pensar que el mundo, quizá, deba acostumbrarse a avanzar sin tasas de expansión económicas tan robustas como las del pasado, no por crisis alguna, sino por motivos estructurales. Otro, en cambio, ha tomado impulso en los últimos años, las disputas políticas entre países y regiones, siempre, claro está, con dinero de por medio.