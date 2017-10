Quita 300 millones Toyota del presupuesto

Publicidad



“Los japoneses son gente de palabra, trabajan a largo plazo y esperemos el mercado permita que la situación se revierta”, dijo sobre sus expectativas ante la medida.



“No es un buen momento para dar declaraciones. Las armadoras están siendo muy mesuradas en eso”, argumentó.



“A México lo veían como una amenaza en cuanto a empleo; hoy nos ven como una fortaleza de compettividad global y una gran fortaleza del mercado interno de EUA y Canadá”, agregó.



“Toyota ha aprobado una inversión total en el estado de Guanajuato de aproximadamente 700 millones de dólares y un volumen de producción anual de 100 mil unidades Tacoma, refrendando nuestro compromiso a largo plazo con México”, indicó en un comunicado.



“Toyota iniciará la producción en el estado de Guanajuato a finales de 2019 y hará realidad la puesta en marcha de una planta con instalaciones flexibles, sustentables y altamente competitivas”.

Luis Quiroz Echegaray, de Guanajuato Puerto Interior (GPI), y Alfredo Arzola, del Clúster Automotriz de Guanajuato (Claugto), esperan que el anuncio en la reducción del monto de inversión de Toyota pueda revertirse una vez que la planta de Apaseo El Alto produzca a su máxima capacidad.Quiroz Echegaray dijo que lo mejor es esperar y no espantarse ante la decisión anunciada ayer.Alfredo Arzola, del Claugto, compartió que se debe entender que el proyecto de la armadora japonesa está teniendo ajustes.“Los números que estamos viendo son números que están dando una visualización de un proyecto real. Sin embargo, el proyecto está hecho para ser una ensambladora muy importante en el estado, la capacidad se visualiza en una proyección a la baja. Pero recordemos que todos los proyectos nacen pequeños. Lo que tenemos que ver no es el futuro inmediato. Y Toyota sigue en pie en Guanajuato”, señaló.Así mismo, el titular del Claugto compartió que las armadoras como Toyota en el tema mediático están cuidando la información desde el corporativo de Estados Unidos para evitar un cruce de información en relación a las renegociaciones que se llevan a cabo del TLCAN.Añadió que hoy en día se visualiza a México como una fortaleza de la zona del TLCAN, a diferencia de años previos.La reestructura de planes de producción de Toyota en México llevó a que se redujera la inversión, con un monto aprobado de 700 millones de dólares respecto a los mil millones anunciados originalmente en 2015, según información de la compañía.Cuando se anunció la inversión, la planta estaba considerada para construir el Corolla, que entonces era uno de los autos más vendidos en Estados Unidos, y la producción en México se sumaría a la que se realiza en la planta que la compañía tiene en Tupello, Mississippi.Pero, luego de la elección de Donald Trump, que amenazó a la compañía con imponer un alto arancel a sus automóviles si fabricaban en México y luego del cambio de patrón de consumo hacia autos más grandes, Toyota cambió de planes.En agosto de este año anunció que la fábrica que se construye en Apaseo el Grande se dedicaría a construir la Tacoma, que es una pick up que también se fabrica en la planta de Mexicali.Con el cambio también se retrasará el inicio de producción, ya que originalmente estaba contemplado para arrancar en abril de 2019 y ahora lo hará hasta finales de ese año.