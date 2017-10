LA CONFIANZA PERDIDA

Publicidad

Hay ocasiones que de las más inesperadas personas me entero que me han obsequiado su tiempo, la mayoría en leerme, contadas en dirigirme algunas líneas siendo de diversos países, no sÓlo de México.Seguramente muchas de las personas que me leen, habrán pasado por alto los artículos que concentran su fondo en el Municipio de Irapuato, Gto., pero hay otros temas que sí les han interesado.Hace algún tiempo, cuando impartía, entre otras materias, la de ética, pedí a los alumnos que realizaran trabajos sobre la materia y de ellos, seleccioné unos solicitando su autorización para publicarlos en mi columna y, por supuesto, respetando la autoría correspondiente.Con el antecedente inmediato anterior, en esta semana, un amigo, asiduo lector, me compartió reflexiones y decepciones que ha experimentado de algún tiempo a la fecha, como seguramente muchos mexicanos, y que se han matizando en los últimos veinte años.El autor es una persona que expresamente me ha pedido que conserve su identidad al hacer extensivos sus pensamientos sobre este tema que derivan de una rígida formación ética que ha recibido, dando como resultado lo que declara añorar.Así, dice que llegó a tener confianza en sus vecinos, en sus compañeros de escuela, en sus maestros, en la policía, en las instituciones y sus autoridades como también en el comerciante, en el taxista, en la gente que transitaba por las calles, en los médicos, en los hospitales, en las medicinas.Pero de un tiempo acá, no sabe si años o lustros atrás, le ha sobresaltado la cuestión de cómo es que llegó a perder esa confianza. Simplemente la perdió y no encuentra, dada la realidad en que actualmente vive México, cómo es que podría recuperarla pero, de hecho no sólo recuperarla por sí mismo, sino también la confianza de los demás entre sí y va más allá al desear que todos recuperemos nuestra confianza en todo aquello de lo que hoy por hoy, ya desconfiamos.No confía en la veracidad de los vecinos, porque cuando se trata de hacer algo por el bien común, le dicen que están ocupados o se esconden para no dar la cara; tampoco en sus compañeros de trabajo porque muchos de ellos siguen la pauta de “tú haces como que me pagas, entonces yo hago como que trabajo”, y se amparan en los integrantes de los poderes republicanos que así actúan y no sólo no se les sanciona sino que la “raza” sigue votando por los mismos así que, ¿por qué esperar algo diferente?No confía en el comerciante porque al kilo completo le llegan a faltar de 50 a 75 gramos además de que la calidad del producto es menor a la estipulada; tampoco confía en el taxista porque ve la forma de cobrar más de lo debido y permitido.Cada vez es menor su confianza en muchos médicos por su pobre preparación y porque las medicinas que recetan van más en función de lo que les obsequian los laboratorios y tener que cubrir cuotas en los hospitales por consultas o cirugías, añadiendo el hecho de que las medicinas tienen un sobre-precio ofensivo frente a la economía nacional.Como él, muchas, muchas personas no confían en las autoridades y, entre otras cosas, porque disponen para gastos y gustos personales del erario público; además, muchos se han apropiado de los bienes que fueron entregados para familias damnificadas y ahora se han encontrado almacenados para obsequiarlos en campañas políticas.Señala que su desconfianza obedece a los altos índices delictivos que, al igual que con “personajes” de la política, la impunidad es la reina, percibiéndose además, que la policía es el puente entre las autoridades y los delincuentes.Por supuesto que no confía en la mayoría de los medios de comunicación que están vendidos al mejor postor y sumisos dócilmente ante el poder público que les demuestra que lo de ellos no es poder real, además de estar doblegados por el poderoso caballero que es “don dinero”.Y es en los medios de comunicación en donde tenemos tenido historias novelescas de amor; míticos rescates de fantasmas como el de una tal Frida Sofía y así, que en unos noticieros dicen unas cosas y en otros las contradicen o desmienten.Sabe que esta desconfianza nace de las descaradas corrupción e impunidad; del “dicen que”; “de buena fuente”; “por órdenes superiores” (que no hay más orden superior que la de la ciudadanía que por ahora se encuentra pasiva y amodorrada) y a sabiendas de esto, reitera su pregunta respecto a cuándo es que perdió en México la confianza de y en su gente, en sus instituciones y en sus autoridades.Y en una explosión de perseverancia, tenacidad y fe, le grita sinceramente a México que se manifieste abiertamente, a diferencia de la mayoría de los merolicos que ocupan altos, medianos y bajos cargos públicos que pregonan falazmente estar en indignados por la enorme corrupción e impunidad.Levanta la voz diciéndole: “México, quiero volver a confiar, quiero volver a creer en ti” y se cuestiona respecto a qué se requiere para que los vecinos crean y otorguen su confianza (no en los políticos) sino entre sí.De tal manera, llegará el momento en que no se mendigará la confianza sino que estará implícita en las personas, en las familias, comunidades, autoridades, instituciones así como en cualquier parte o persona y se empiece a demostrar que se puede confiar en cada persona, empezando por sí mismo.Entonces, y solo entonces, cuando demostremos que es posible ser confiables, quedará comprobado que se logró cambiar la percepción para que todos hagamos lo que sea necesario para que este país y sus pobladores sean confiables y sea posible anteponer, con nuestros actos, la frase “confía en mí”, demostrando con hechos que si es posible.Y hasta aquí las sustentadas razones, tanto de la desconfianza como del esperanzador anhelo que nos comparte este amigo con el fin de que nos esforcemos para volver a ser confiables.Indebidamente cuestiono: ¿utopía? ¿La justicia y la equidad son utopías? ¿Será que no nos hemos dado cuenta que de una u otra forma es la misma Ley del Talión pero con conceptos diferentes?Sin embargo, ustedes, apreciables lectores, como siempre tienen la última palabra.Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones. Prohibida su reproducción parcial o total. La copia o distribución no autorizada de este artículo y, en su caso, su correspondiente imagen, infringe los derechos de autor.