Alrededor del uso de los desodorantes hay varias ideas equivocadas: que si causan cáncer, que es mejor el limón o que manchan las axilas, por mencionar algunos.Estos productos, si se eligen considerando el tipo de piel de cada quien no causan daños a la salud, señala Alaíde Peña, especialista de la Fundación Mexicana para la Dermatología.Desde hace unos años, explica, surgió el mito de que los desodorantes causaban un efecto similar al de un exceso de estrógenos, lo que podía fomentar el crecimiento de células anormales y causar cáncer de mama.Pero a la fecha, estudios científicos no han encontrado que exista relación entre esa enfermedad y el uso de desodorantes, indica la especialista de la Fundación Mexicana para la Dermatología.Para evitar ideas equivocadas, la dermatóloga aclara mitos.No se han encontrado datos contundentes que relacionen el cáncer de mama con el uso de los desodorantes. Se recomienda no usar productos cosméticos con parabenos, alcohol o sales de aluminio.Aunque cumplen funciones similares, el antitranspirante bloquea por completo las glándulas sudoríparas y son adecuados para quienes sudan en exceso o transpiran con olor penetrante.Los desodorantes cubren el olor, es decir, continúa el sudor, pero con un mejor aroma.Pueden usarlo quienes sudan poco.La presentación depende del tipo de piel. Las axilas secas pueden irritarse con el espray, por lo que se recomienda que usen antitranspirante en barra o roll-on. Mientras que las pieles normales pueden usar la presentación que prefieran.No hay pruebas de que algún cítrico elimine el sudor. Al contrario, colocarlo en la piel y exponerse al sol puede ocasionar irritación, manchas y hasta quemaduras.Esto puede suceder con cualquier sustancia porque la depilación inflama la piel y la deja susceptible a irritaciones. Si se le aplica desodorante inmediatamente después de rasurar y se expone al sol, puede manchar.