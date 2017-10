Confían empresarios en permanencia de Toyota

Publicidad

Aunque en lo inmediato, la reducción de la inversión de Toyota en Apaseo el Grande traerá una afectación a corto plazo, lo más importante es que mantiene su inversión en el estado.Coincidieron el regidor panista de Apaseo el Grande, Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo, y el director de Desarrollo Económico de Celaya, David Orozco Pérez.El pasado viernes, la empresa anunció la reestructura de planes de producción, que contempla la reducción de su inversión, de mil millones de dólares anunciados en 2015 a 700 millones.El titular de Desarrollo Económico de Celaya señaló que lo importante es que la inversión no se ha retractado.“En este sentido toma esa determinación Toyota para garantizar la viabilidad de su infraestructura y operación, me parece que al final del día lo importante, lo que no debemos de perder de vista es que no se han retractado en llevar a cabo la inversión en nuestra región.“En todo caso, la producción que tienen proyectada para las camionetas Tacoma continúa en el mismo número, y eso también hace presuponer que el número de empleos proyectados continúa en los mismos términos”, comentó.David Orozco Pérez señaló que confía en que la decisión de la empresa no tenga un impacto negativo en el crecimiento de empleos para la región del estado.Con respecto a si la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) generará alguna afectación dada la incertidumbre, señaló que prefiere ser optimista.“Confío en que no vaya a impactar de manera negativa en el número de empleos proyectados, y eventualmente en el número de proveeduría que se lograría, o que traiga consecuencias negativas.