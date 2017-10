En peligro de caer 40 casas antiguas

Publicidad

Debido a su antigüedad y a los daños que presenta su estructura, un total de 40 casas abandonadas están en riesgo de derrumbarse, en la cabecera municipal de Celaya.Según Iram Álvarez de la Rosa, director de Protección Civil, muchas de ellas se encuentran en litigio y de otras no hay nadie que acredite su propiedad o que se haga cargo, por lo que no pueden intervenir tan fácilmente.“Esas casas si no mal recuerdo son 40, pero la problemática de estas viviendas es que nosotros no podemos llegar a demoler como Municipio, siempre y cuando no se agote la última esperanza de que haya algún propietario y solicitarle el apoyo”, explicó Iram.Debido a que la gran mayoría tiene problemas legales y se encuentran intestadas, esa situación les dificulta tomar las medidas correspondientes de prevención.El Director de Protección Civil explicó que son los mismos vecinos los que reportan las casas abandonadas y con peligro de caerse ante el 911 de Emergencia, por lo cual le dan seguimiento y en algunos casos las acordonan.A pesar del agua que cayó en la pasada temporada de lluvia y de los recientes sismos que ocurrieron en el país, no se presentó mayor reblandecimiento en sus estructuras, más que desprendimiento de paredes.Álvarez de la Rosa recomendó a la ciudadanía no acercarse mucho a las casas que presenten evidentes daños por el tiempo y en caso de detectar una, marcar al 911 para reportarla y darle el seguimiento correspondiente.“Nosotros si recomendamos a la población de que no se acerque a esas zonas, de que no estacione los carro y aunque nosotros ya nos hemos cansado de acordonar, evitar el paso por estas fachadas que a veces se ve que se están cayendo”, refirió.Las colonias donde se ubican la mayor parte de casas dañadas por el paso del tiempo y que se encuentran deshabitadas, están en la Zona Centro, Alameda, Barrio del Zapote, Barrio de Tierras Negras, las cuales tienen una antigüedad que va de entre 50 a 90 años.