Asesinan a hombre y hieren a otro a balazos

Publicidad

Un hombre murió y otro resultó lesionado, después de que fueron atacados a balazos en la colonia El Paraíso de la ciudad de Celaya.Fue a las 12:35 de la noche de este domingo, cuando se reportó el suceso en el Eje Nor Poniente casi esquina con México-Japón de la colonia La Ciudadela.Al llegar elementos de la Policía Municipal, localizaron en una camioneta marca Nissan tipo estaquitas, blanca, una persona en la caja, el cual ya no presentaba signos vitales.En el lugar, también había un herido, quien fue trasladado para su atención médica al Hospital General, luego de que una ambulancia los interceptó en esa zona.De forma extra oficial se estableció que los dos hombres, fueron baleados cuando se encontraban en la calle Naranjo de la colonia El Paraíso y personas que se encontraban en el lugar, los abordaron en el vehículo particular para auxiliarlos.Hasta el momento se desconoce la mecánica del suceso y la identidad de los dos hombres, por lo cual la Agencia de Investigación criminal (AIC) adscrita a homicidios ya investiga el ataque.