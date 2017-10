A todos nos ha pasado que vamos conduciendo por la carretera, escuchamos la sirena de una ambulancia tras nosotros y no sabemos bien qué hacer. ¿Frenar? ¿Echarse para un lado? ¿Hacer como Bruce Willis en La Jungla de Cristal y aprovechar para avanzar en el atasco?

Un enfermero ha querido terminar con esta confusión con un hilo que se ha hecho viral en el que explica qué se debe de hacer cuando nos encontramos una ambulancia detrás de nuestro vehículo.

"Harto de desesperarme trabajando, abro este hilo, a ver si queda claro de una vez", escribió este sábado el usuario @hika_thoreau.

En su hilo, este enfermero pide a los conductores que no frenen, que (si pueden) se aparten a la derecha), que usen los intermitentes y retrovisores, que no se paren en una curva ni crucen varios carriles y, por supuesto, que no se crean Bruce Willis.

La ristra de mensajes lleva más de 1.600 retuits en apenas 24 horas.