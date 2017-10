Aficionado acude a función de MMA y termina como campeón

Publicidad

Durante la función de Fora Fight 18, en el evento estelar de la noche debería de enfrentarse el campeón Claudinei Kall quien debía exponer su título de peso welter ante Carlos Eduardo Rufino. Ahí se encontraba el protagonista de la velada, Luis Felipe Alvim, joven de 22 años que estaba acompañado de su novia que terminó saliendo como campeón.El joven Luis Felipe Alvim, es profesor de Muay Thai, uno de los deportes de contactos más fuertes y para muchos considerado como extremo. Antes de comenzar el evento principal, se entero que dicho combate se había cancelado debido a que el retador no pudo dar el peso correspondiente en la báscula.Fue en ese momento cuando Luis Felipe Alvim, a cuarenta minutos del evento se ofreció pelear con el objetivo de dar el espectáculo que todos los aficionados deseaban, sin embargo, ya habían escogido a otro retador, aunque este último se acobardó y no quiso pelear.El promotor del evento, aprovechó las ganas que se le notaban a Luis Felipe Alvim, así como la molestia de Call, quien en dos ocasiones se había suspendido su pelea, por lo que no quedó otra opción y se tomó la decisión de darle la oportunidad al joven profesor de debutar en la MMA y con el título de la división welter en juego.Pese a solamente tener experiencia en el Muay Thai tailandés y Jiu-Jitsu, Felipe Alvim, no se intimidó y entró al octágono en donde lo esperaban más de mil aficionados los cuales saltaban de alegría al saber que la función iba a continuar.Tras el campanazo inicial, el campeón Claudinei Kall salió a devorar a su contrincante y lo que parecía que iba a terminar en un nocaut, todo quedó para la historia, ya que Felipe Alvim reaccionó y sorprendió a todo el mundo llevandose la victoria."Me derribó un par de veces y conectó algunos fuertes golpes, y yo pensé, 'Mie$%&, ¿qué carajos estoy haciendo aquí?'. Cuando conseguí el triángulo me dije a mí mismo, 'Mie$%&, lo voy a atrapar'. Le pedí a Dios, 'Por favor, no permitas que este asalto termine', y luego él se rindió", expresó Felipe Alvim.Checa la épica pelea...