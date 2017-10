Colombia rechaza supuesto acuerdo de empate con Perú

Publicidad

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol rechazó el domingo las versiones sobre un supuesto acuerdo entre los integrantes del combinado nacional y de Perú para sostener en los últimos minutos el empate de 1-1 en el cierre el martes de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica.Algunos medios hablaron de un presunto arreglo entre los futbolistas para disminuir la intensidad de las acciones con la idea de terminar igualados."Sí, en los últimos minutos fue así (menor intensidad), pero era entendible que la selección peruana, que tiene 35 años de no ir al Mundial, y que acariciaba esa posibilidad, pues protegiera el empate", reconoció el líder de la Federación, Ramón Jesurún al matutino El Tiempo de Bogotá. "Pero no hubo absolutamente nada que riñera con el fair play o atentara contra el juego limpio que predominó durante todo el partido".Tras enterarse por su banco cómo estaba la situación en la clasificatoria a casi cinco minutos del final, el astro Radamel Falcao se acercó a integrantes del combinado peruano y les habló. En la transmisión televisiva se pudo observar cómo disminuyó la intensidad de las acciones a partir de entonces.La versión sobre el presunto arreglo surgió poco después del encuentro, y el "Tigre" Falcao fue abordado por los medios en busca de su versión."Son situaciones del partido, obviamente que nosotros estábamos enterados de lo que estaba pasando en los otros partidos, estábamos jugando con los otros resultados y en ese momento hacer saber eso, nada más”, declaró en su momento. “Perú fue un digno rival durante todos los 90 minutos igual que nosotros, fue muy disputado el partido, sufrimos mucho".Colombia terminó en la cuarta casilla con 27 puntos y clasificó directamente, mientras Perú figuró quinto con 26, los mismos de Chile, y disputará un repechaje contra Nueva Zelanda el 6 y 14 de noviembre.Perú obtuvo el derecho debido a una mejor diferencia de goles que Chile (+1 contra -1). Los chilenos perdieron 3-0 como visitantes con Brasil, mientras que Paraguay _con posibilidades hasta la penúltima jornada con 24 unidades_ fue sorprendido en casa por Venezuela y cayó 1-0.Jesurún cree que las versiones de un presunto arreglo buscan justificar la eliminación de Chile."Me parecería que la prensa chilena, más bien, debe analizar por qué Chile, siendo dos veces campeón de América, se vino abajo y perdió su clasificación en las últimas fechas”, concluyó. “Lo que están diciendo, tratando de excusar su eliminación, no es de un buen competidor integral".Tras la eliminación, varios jugadores del plantel chileno fueron acusados de supuestos actos de indisciplina.