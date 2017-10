2017-10-15 17:58:53 | EL UNIVERSAL

Parece que la suspensión de Rodolfo Pizarro, luego de expulsado ante Morelia, será una condena para el vigente campeón.

Parece que la suspensión de Rodolfo Pizarro, luego de expulsado ante Morelia, será una condena para el vigente campeón frente al Clásico Nacional contra el América, del próximo miércoles: sin Rodolfo Pizarro Guadalajara sólo pudo ganar una vez en ocho partidos de Liga. Así, el porcentaje de triunfos rojiblancos con la ausencia del tamaulipeco es de solo de 12.5%.

Desde su llegada al Rebaño Sagrado (Clausura 2017), el habilidoso atacante se ha convertido en un pilar para el técnico Matías Almeyda. Sin embargo, estuvo lesionado durante siete encuentros el torneo pasado y en estos partidos Chivas sólo se pudo imponer al Puebla 3-2 en tiempo de compensación.

Para el actual certamen Pizarro fue baja para los rojiblancos en la jornada 1 por su convocatoria al Tri que disputó la Copa Oro. Guadalajara, entonces, no pasó del empate a cero ante Toluca.



—Duelos de Chivas sin Pizarro:



CLAUSURA 2017

Chivas vs. Puebla 3-2

Chivas vs. Tigres 0-3

Chivas vs. Pachuca 0-0

Chivas vs. Cruz Azul 1-2

Chivas vs. León 1-1

Chivas vs. Necaxa 0-0

Chivas vs. Atlas 0-1 (Liguilla)



APERTURA 2017

Chivas vs. Toluca 0-0