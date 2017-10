2017-10-15 19:06:50 | EL UNIVERSAL

El director técnico José Mourinho aseguró que no ve terminando su carrera con el Manchester United.

El entrenador español, Unai Emery, actual técnico del PSG, finaliza su contrato en el mes de junio.



El director técnico José Mourinho aseguró que no ve terminando su carrera con el Manchester United, y cuando fue cuestionado sobre una posible llegada al PSG, se soltó en halagos para los parisínos.

"El otro día, mi hijo, que vive en Londres, decidió ir a París y no a Manchester para ver un partido. ¿Por qué? porque en este momento París tiene algo especial. Magia, juventud, calidad...es fantástico" declaró el portugués.

El entrenador español, Unai Emery, actual técnico del PSG, finaliza su contrato en el mes de junio, por lo que Mourinho es uno de los nombres más sonados para ocupar su banquillo.

"Lo que puedo decir es que soy un entrenador con inquietudes, con ambiciones y deseos de hacer cosas nuevas" señaló el ex técnico de Porto, Chelsea, Inter de Milán y Real Madrid.