La preocupación de Gustavo Díaz

León puede ser espectacular pero también sabe esperar, ha aprendido a ser paciente y fue esta capacidad de cambiar de acuerdo al rival que enfrenta, la que le permitió sumar su quinto triunfo consecutivo del torneo ante Tigres.El mismo Gustavo Díaz lo reconoció, el de anoche no fue el mejor partido de La Fiera desde que llegó al banquillo, mas la entereza de los jugadores y la calidad del equipo lo sacaron a flote.“No fue un partido vistoso pero sí emocionante, había que saber jugarlo y esperar nuestro momento, tuvimos la paciencia y la mentalidad de esperar. Los jugadores volvieron a sacar la calidad que no me canso de destacar en un juego muy largo y de mucha intensidad”, señaló el timonel esmeralda.Quien agregó que aunque León suma cinco triunfos de forma consecutiva, la contundencia es un tema que lo preocupa un poco, pues si bien las opciones se generan, no se culminan.“Hay aspectos que tenemos que mejorar, uno está a la vista que es la contundencia. Me ocupa esta situación, me preocuparía si no generáramos pero lo estamos haciendo. Tenemos que destacar la calidad del rival que hacía que falláramos”.Vencer a Tigres no fue poca cosa, pues el conjunto auriazul apenas suma dos derrotas luego de 11 partidos, pero el “Chavo” no echa las campanas al vuelo, pues aunque el equipo avanza por buen camino, todavía no se consigue el objetivo final que todos buscan., y conseguir una victoria ante un rival de jerarquía también hay que disfrutarlo, pero sólo son tres puntos y no hemos logrado el objetivo final, no consolidamos nada. Estoy contento por el resultado pero focalizándonos rápido en lo que viene”, reconoció.En cuanto a Iván Rodríguez y William Yarbrough, que presentaron algunas molestias durante el partido, el domador verdiblanco señaló que a primera vista, ninguno de los dos presenta una lesión grave sino sólo leves golpes y fatigas musculares.