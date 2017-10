Publicidad

El Estadio Benito Villamarín fue escenario para una grata exhibición en el futbol español. Betis fue derrotado 3-6 en su casa por un Valencia que mostró aptitudes para soñar con participación en competencias europeas en la próxima campaña y que le permiten, por ahora, seguir como escolta cercano del líder Barcelona y por delante del Madrid.El mexicano Andrés Guardado inició como titular en un encuentro en el que desde los primeros instantes se apreciaron las intenciones ofensivas de ambos cuadros, así como las constantes desatenciones defensivas.Fue al minuto 34 que un tiro de esquina, cobrado por Dani Parejo, le permitió al francés Geoffrey Kondogbia abrir los cartones con su segundo gol en la campaña, luego de infiltrarse entre la defensa verdiblanca y rematar violentamente sin dar posibilidad al guardameta Adán.Diez minutos después un mal despeje de Guardado permitió aumentar la ventaja al Valencia, con un golazo del portugués Gonçalo Guedes: tras una atajada de Adán, el volante mexicano intentó despejar el balón de su propia área, pero al abanicar, el esférico quedó en los límites del rectángulo de pena máxima y aunque el jalisciense siguió la jugada, no logró evitar el potentísimo disparo que se dirigió a la horquilla izquierda.Con los dos goles de ventaja concluyó el primer tiempo para un Betis que no hallaba forma. A los pocos minutos del regreso aparecía una posible luz para los Verdiblancos, pero todo quedo en una apariencia: una mano en área grande, por parte de Kondogbia, fue decretada como ilegal por el silbante Sánchez Martínez, pero la pena máxima quedó en el botín del arquero Neto, quien atajó con su pie izquierdo el tibio cobro de Sergio León.Con el error llegó otro golpe de los Blanquinegres, al 63 llegó el tercero: otro tiro de esquina colocado por Parejo y sería Rodrigo Moreno quien ganaría con decisión al defensa que le seguía. Quedaba media hora de partido en pronunciada cuesta arriba para los Béticos. Y llegó el cuarto tanto. Santi Mina rescató un balón que parecía dejado a la deriva tras despeje y con un tiro afortunado, rebotado en la defensa, se proclamaba la goleada.Cuando la sombra de un triste resultado amenazaba, surgió el error y ahora el Betis si aprovechó.Minuto 78: la presión alta del tico Joel Campbell trajo resultado y después de robar un balón marcó el primero para los sevillanos. Parecía una ligera consolación, pero habría más. Apenas un minuto después el paraguayo Antonio Sanabria volvería a mover la red, luego de un gran pase filtrado que le dejó contra el portero. El marcador ya se veía un tanto decoroso, pero llegó el tercero y la esperanza en el regreso: tras una exitosa excursión de Campbell en el área, el cuero quedó a disposición de Cristian Tello, quién impactó con una comba poderosa que no dejaba chance para el lance. Era el minuto 83.Sin embargo, cuando la grada en el inmueble enardecía por la postrera vuelta, Simone Zaza derrumbó toda esperanza. Otro pase filtrado inteligente y el delantero italiano remataba raso y potente para derribar un sueño. Al 93 Andreas Pereira dio por concluido el festival de goles con la victoria del Murciélago."La sensación que me queda en el global del partido ha sido muy buena; veníamos contra un gran equipo, que está haciendo gran futbol y que venía invicto en su campo. Jugamos un primer tiempo extraordinario… pero del minuto 79 al 84 tenemos que borrarlo de la cabeza; nos viene a dar una lección: los partidos se acaban hasta que el árbitro pita", declaró el técnico del Valencia, Marcelino García Toral, al finalizar la victoria de los suyos.Con este resultado, el Betis desciende a la octava posición con doce unidades, mientras que el Valencia se ubica ahora en la segunda posición con 18 puntos, detrás del Barcelona (22 unidades), un punto encima del Real Madrid, y dos sobre el Atlético de Madrid; Sevilla se ubica en la quinta posición también con 16 puntos.Para la Jornada 9 de La Liga, Real Betis volverá a jugar en casa al recibir al Aláves, mientras que el Valencia recibirá al Sevilla en duro encuentro en el Estadio de Mestalla, para buscar seguir entre los líderes del futbol español y conseguir su quinta victoria consecutiva.