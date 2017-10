Becky G se compara con Selena 'La reina de la tecnocumbia'

Becky G tiene una escena de la película Selena muy grabada en su mente, cuando Abraham Quintanilla le dice a su hija: "Ser México-americano no es fácil, tenemos que demostrarle a los mexicanos qué tan mexicanos somos y a los americanos qué tan americanos somos", y esa situación ha tenido que enfrentar ella desde que decidió cantar en español.



"El mundo latino me daba miedo, porque cuando vi esa escena me di cuenta que, como ella, yo estaba en medio, pensé no me van aceptar, mi español es un poco pocho, en fin, pero cuando llegó el momento dije no importa lo que diga la gente, voy a tratar, a ver qué pasa y grabé una canción que se llama ‘Sola’".



Eso fue el año pasado, a partir de ahí han venido otros tres temas grabados en español: "Mangú", "Todo cambió" y "Mayores", que en sólo tres meses le dio la certificación Platino por más de 60 mil copias vendidas en México, el cual recibió hace unos días durante su estancia en la Ciudad de México, cuando formó parte de las presentaciones Fifth Harmony en nuestro país.



"Desde chiquita soñaba ser superestrella, pero todavía me siento un poco sorprendida con todo el amor de los fans, siento que estoy llegando a otro nivel", expresó.



Becky reveló que la atrevida letra de "Mayores" escandalizó un poco, porque era una mujer la que interpretaba, pero aun así llegó al lugar cinco de ventas en la lista de Billboard. "No hay muchas mujeres dentro del género urbano, pero si yo puedo ser una de las chicas que vayan abriendo camino para mí está bien".



Hasta hace poco Becky se había enfocado en cantar en inglés, pero llegó un punto donde ya no se sentía inspirada, por eso decidió probar algo nuevo y aceptó la propuesta de interpretar a la Ranger amarilla en la película Power Rangers, que llegó a principios de 2017 a las salas de cine del mundo, ahí las musas llegaron a ella pero en español y con éxito, el video de "Mayores" llegó a ser número uno en reproducciones en YouTube en España, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y México.

"Significa mucho sentirme aceptada por mi gente, aunque nací en EU al igual que mis papás, aprendí que sentirte mexicana es más que un idioma, es la cultura, la manera de ser con la familia, la comida, la música, cosas así, desde pequeña me sentí mexicana, conectada con mis raíces".