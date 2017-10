Kardashians 10 años de gobernar al mundo

Publicidad

La familia Kardashian lleva 10 años en la pantalla mostrando su estilo de vidaEn palabras del experto en imagen pública Álvaro Gordoa, el clan ha sabido capitalizar el escándalo, ha sido coherente y además dinámico, tanto que su evolución ha logrado atraer a nuevos fans y mantener a los que se habían enganchado con su vida a través de la televisión“Hace 10 años eran unas infames (personas que son famosas por no tener ningún talento) y nos burlábamos de ellas, de sus escándalos, sus divorcios, pero ahora ellas son relevantes: dictan y marcan reglasPodríamos decir que son pioneras de lo que hoy son los influencers”, explicó GordoaUn ejemplo de ese impacto es que en 2008 Kim Kardashian fue reconocida como la celebridad más buscada en Google, superando a La Princesa del pop, Britney SpearsKim Kardashian saltó del anonimato a la fama, con un video de escenas íntimas con su ex, el rapero Ray J, el cual salió a luz en 2007 y desde entonces la familia ha crecido entre líos mediáticos y millones de dólaresPara Carlos Emilio Carranza, experto en Ingeniería de la Imagen, la influencia de la familia llegó más allá del alboroto“El efecto Kardashian fue concebido a raíz de un escándalo que marcó un antes y un después de los realitys shows, convirtiéndolo en una marca registrada de millones de dólares”, dijoA partir de ese momento todos los integrantes de la familia se convirtieron en el centro de atención de la prensa y los fanáticosCon ese poder entre manos comenzaron a desarrollar su marca, desde la ropa y maquillaje hasta aplicaciones y juegos para celularSin embargo, hay una pieza central dentro de la familia Kardashian y esa es Kris JennerLa matriarca de la familia ha sido la elucubradora del éxito de todas sus hijas“Ella es el cerebro de este fenómeno porque ha sabido aprovechar cada oportunidad a la vista; además de ser la negociadora, es la administradora de los recursos de su familia y lo que han podido lograr fue gracias a los cimientos que ella puso”, añadió GordoaDesde rupturas hasta reconciliaciones, matrimonios, nacimientos y todo el drama en el medio atraen no sólo a millones de televidentes, también millones de usuarios de las redes sociales y millones de comparadores de sus artículosA pesar de que en los últimos 10 años Kris, Kim, Khloe, Kourtney, Kendall y Kylie han forjado su propia carrera profesional, el escándalo está lejos de dejar sus vidas“Para ellas el escándalo, lejos de ser negativo, es positivo“Para ellas todo ese tipo de publicidad les abona a su imagen, a sus intereses y todo forma parte de su estrategia”, explicó GordoaEl programa estrella de E! Entertainment, que muestra la vida de esta familia, estrenará su temporada número 14 el próximo martes 24 de octubre a las 22:00 horas, pero antes transmitirá un especial de Kim, Khloe y Kourtney el martes 17 de octubre a partir de las 21:30 horas, en donde se verá el crecimiento de las hermanas y sus fansKENDALLLa Internacional Estilo: “Imagen internacional, fresca natural y reservadaLo que adoran los grandes diseñadores y perfumistas del mund o”, dijo Carlos Emilio CarranzaRol: ”Es la más alejada del sensacionalismo y la menos agresiva en su comunicación”, opina Álvaro GordoaJenner: Kendall comenzó a modelar a los 14 años y lo hizo en Nueva YorkEs la única que no ha tenido su propio programa de televisiónKIMLa Pocahontas americanaEstilo: “Ultra producción facial y corporal, belleza felina refinada, pero ella siempre hace mención en que más es menos y su imagen siempre está recargada por accesorios y ropa que le bajan su nivel de clase y estiloEs la Pocahontas americana”, dijo Emilio CarranzaRol: “Ha madurado y ahora es más maternal, sin embargo, sigue siendo extremadamente dramática y controversial”, apunta Álvaro GordoaKYLIELa millennialEstilo: “Creo que mienten al quererla hacer ver como mujer fatal, veo que no se siente cómoda con la imagen que quieren que proyecte, ella podría verse mejor si le cambiaran el look y dejara de ser un clon de las demás”, dijo Carlos CarranzaRol: “Ella es quien más ha aparecido como un producto por todas las cirugías, sin embargo, ha desarrollado más la parte digital, ella es la más millennial”, dijo Álvaro GordoaKHLOELa sensualEstilo: “Imagen voluptuosa y sensual, cabello rubio para eliminar un poco su agresividad”, señaló Carlos Emilio CarranzaRol: “La transformación ha sido más evidente en ella, gracias a los cambios estéticos y en su estilo de vidaElla es la más fitness y se ha vuelto saludab l e”, comentó Álvaro GordoaLa menor: Perdió 15 kilos y gracias a ese cambio obtuvo su propio programa, en donde da tips de ejercicios y alimentaciónKOURTNEYBelleza AmericanaEstilo: ”Ella es el reflejo de la típica belleza americana con fusión de genes que la convierte en bonita pero no maravillosa, cero producción”, analizó Carlos Emilio Carranza Rol: “Ella es la madre de familia y la que ha mantenido su rol ahí, con sus hijos mayoritariamente, además de los negocios”, dijo Álvaro GordoaLa mayor: Tiene un título de licenciatura en Artes Escénicas y cursó un máster en español