Durante la madrugada de este domingo, un policía ministerial asignado a la Sub Procuraduría de la Región “B” que se encontraba fuera de su horario de trabajo, murió recibiendo atención médica en la Torre Médica de esta ciudad, después de haber sido lesionado por un disparo de arma de fuego durante su intervención en un accidente vial entre dos vehículos. sobre el camino de terracería que conduce a la comunidad de Santa Elena, donde participaron algunos integrantes de su familia.Al parecer, el ministerial ya tenía viejas rencillas con uno de los dos agresores y participantes del accidente, siendo uno de ellos quien le disparó al agente de nombre J. Santos Camacho, de 41 años, el cual fue trasladado por sus propios familiares a la Torre Médica, donde minutos después perdió la vida.Extraoficialmente se habla de una persona detenida, sin embargo, no se ha confirmado esta información.Fructuoso Santana Raya, Director de Investigaciones de las Unidades Especializadas de la Sub Procuraduría de la Región “B”, informó que, durante la madrugada del domingo, alrededor de las 3 de la mañana, el agente ministerial acudió al llamado de sus parientes los cuales habían sido participes de un choque en mencionada dirección.El agente intentó calmar los ánimos, pero uno de los tripulantes de un vehículo rojo que participó en el choque, le pasó un arma de fuego al otro sujeto, el cual accionó sobre el elemento, lesionándolo a la altura de la cintura del costado derecho.Los familiares al ver la acción de inmediato subieron a su familiar al vehículo y se dirigieron a la Torre Médica donde lo atenderían, sin embargo, falleció recibiendo atención.La agencia de Especializada en Homicidios ya investiga los hechos ocurridos para dar con el responsable de darle muerte al agente ministerial.