Dolorosa derrota: 'Tuca' Ferreti

Publicidad

consideró que León fue superior en el primer tiempo, por lo que trabajar en el equilibrio y la contundencia son puntos en los cuales habrá que redoblar refuerzos en esta recta final del torneo.""Doloroso. Uno estáy siempre que hay un tropiezo es un resultado negativo totalmente. El primer tiempofue mejor que nosotros, el segundo tiempo mejoramos, faltando 15 minutos se hizo un juegazo. Nosotros tenemos que ser más equilibrados, la concentración , la atención durante todo el juego es fundamental", señalóEl 'Tuca' no hizo cambios durante el partido, así como lo hizo en su anterior duelo en Liga a pesar de ir abajo en el marcador y con un hombre menos por de la expulsión de"Torres Nilo da un gran partido hasta la expulsión, en 30 segundos jugó con el corazón y así la posibilidad de que esto suceda es mayor. Los dos partidos anteriores tampoco hice ningún cambio, cuando uno pone un 11 lo hace para no cambiar, yo no vi la necesidad, porque voy a hacer un cambio si los 11 entrenan", indicó.Tigres quedó fuera de la Copa MX y ahora no debe permirtir dejar ir puntos como los de este sábado.