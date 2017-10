'Nunca había fallado tantas jugadas claras': Elías

Publicidad

Si la convocatoria a Selección le impidió mantener el ritmo que mostraba con León, anoche no se notó, Elías Hernández marcó diferencia en el terreno de juego y su insistencia y carácter fueron recompensadas con un gran gol, su cuarto del torneo.“Complicada la noche, no me había tocado un partido en el que tuviera jugadas tan claras y fallara, afortunadamente entró la que tenía que entrar y gracias a Dios nos vamos con el resultado”, dijo el “Patrullero” al término del encuentro.Para el mediocampista felino, León supo hacerle frente a un plantel de gran jerarquía, el cual se convirtió en un importante parámetro ante el cual demostraron los avances realizados.“Nos encontramos con un gran equipo, de grandes jugadores e individualidades muy importantes, sabíamos que iba a ser un partido complejo, iba a ser un buen parámetro para ver donde estamos y a dónde queremos ir”.Aunque se dijo contento por el resultado y el desempeño colectivo del equipo, Elías aceptó que durante el juego no estuvo como en otros duelos: “En el partido me sentía fuera de ritmo por cosas que normalmente no me venían pasando, pero ahora tengo que darle la vuelta a la página, concentrarme en León y después en seguir trabajando para buscar la oportunidad (en Selección)”.