Un León imparable

La novedad no es que el León haya ganado otro partido en la Liga MX y el desafío es saber qué equipo se postula para quitarle la buena racha a esta Fiera invicta con Gustavo Díaz.León derrotó 1-0 al millonario equipo de Tigres y amanecerá en la tercera posición de la tabla general.El héroe de la noche fue Elías Hernández, quien marcó un golazo para dar la victoria a los esmeraldas, aunque hay que ser sinceros, ‘El Patrullero’ bien pudo haberse convertido en el villano del partido al fallar al menos tres claras de gol.Y es que si por fallas quedara, el León hubiera goleado sin problemas a los Tigres y con al menos cinco goles en el tanteador.Pero si León perdonó en gran parte del partido a los Tigres, también se debió a la destacada actuación del portero Nahuel Guzmán, que salvó una y otra vez a Tigres.A Mauro Boselli por ejemplo, le quitó un gol cantado. El ‘Matador’ (42’) remató de cabeza un balón enviado al área chica, pero el ‘Paton’, evitó con la pierna izquierda que la pelota rebasara la línea de gol.Elías no se salvó de los hierros. Producto de la alta presión de la Fiera en el campo de Tigres, Fernando Navarro recuperó la pelota y habilitó en el área a Hernández (33’), quien ante la salida del portero rival mandó un disparo apenas desviado.El ‘Patrullero’ (62’), pudo redimirse en la segunda mitad, pero tras quedar solo frente a Nahuel Guzmán, soltó un cañonazo desviado de la meta.En ese ínter de fallas leonesas, los Tigres pudieron dar la sorpresa, pero Juninho (55’) falló la más clara al mandar por encima un balón que le quedó a modo en el corazón del área y con William Yarbrough vencido. Del tridente letal de Tigres conformado por Enner Valencia, Eduardo Vargas y André Pierre Gignac, poco y nada qué decir.Cuando el tiempo apremiaba, la figura de Elías Hernández se erigió en el estadio Nou Camp. El dorsal ‘8’, tuvo los arrestos para sacudirse la mala noche que hasta el momento había tenido y sacar de la chistera un gol para el recuerdo.La estampa futbolera quedó calcada sobre todo en los aficionados de puerta 5, quienes vieron cómo Elías (88’) recibía un balón de Luis Montes y que ante la salida de Nahuel Guzmán, bombeó para mandar al fondo de las redes y así marcar la quinta victoria consecutiva del León en el Apertura 2017.El gol no solo dejó noqueado a los Tigres, sino que también desesperaron al originario de San Juan Bosco, Jorge Torres Nilo, quien se fue expulsado por una fuerte barrida por detrás al ‘Rifle’ Andrade.León tendrá un cierre de torneo a modo en Liga, con visitas a Pumas, Morelia y Tijuana, mientras que recibirá a Veracruz y Chivas. De todos ellos, ¿habrá quién le pueda quitar el invicto al León de Gustavo Díaz?