Niurka arremete contra Yáñez por agresión a reportero

Luego de la agresión hacia un reportero de El Gordo y La Flaca, Paco Fuente, por parte del actor Eduardo Yáñez, ha generado opiniones divididas en el mundo del espectáculo, muchos famosos han reprobado la actitud del actor y otros más, la han aplaudido, tal fue el caso del cantante Gerardo Ortíz.Quien no se guardó nada y reprobó por completo la accion fue Niurka Marcos, que mostro total desagrado hacia la actitud de Yáñez.A su llegada al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la cubana habló sobre toda esta situación, donde señaló que hay una línea muy delgada entre los intereses de los artistas o de las figuras públicas, y el público, quiere saber de la figura pública.“Lo peor que yo considero que hizo Eduardo Yáñez…lo que hiciste mijo es exhibirte públicamente, pero que categoría de pend… eres, el coraje, las vísceras, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la cólera no te puede ganar, porque lo único que delata es que realmente tienes cargo de consciencia mi amor”, Manifestó muy a su manera la llamada “señora escándalo”.Niurka aconsejó a Eduardo Yáñez, que si está pasando por un momento publicitario de crisis, simplemente no asista ningún evento.“Y si no quieres dar la cara porque estás pasando por un momento publicitario de crisis, no vayas y punto, y te voy a decir porque Eduardo, hay una línea muy delgada entre los intereses de los artistas o de las figuras públicas, y el público, quiere saber de la figura pública, hay que aceptar que el amarillismo ha golpeado fuerte las imágenes, pero no solamente la de los artistas, también ha afectado la de políticos, periodistas…la de todo el mundo, el amarillismo ha arrasado como huracán”.Niurka se mostró molesta con la agresión al reportero Paco Fuentes, pues es un reportero que conoce desde sus inicios señalando que ella le dio sus primeras entrevistas polémicas.Asimismo, la vedette recomendó al actor en pesar lo que dice y hace,pues ahora está metido en un embrollo de mayo dimensión.“Mi amor (Eduardo Yáñez) tú tienes que ponerte a pensar lo que tú estás diciendo porque acabas de cag... pero con diarrea; a me me molestó porque el bofetón estuvo muy fuerte. El punto de todo esto mi amor, león no come león, un consejo sano de leona a un león, ¿entendiste?... acabas de entrar en un problema legal peor que el que tenías".