Conmemoran lucha contra cáncer de mama

Desde hace seis años Sanjuana Gómez Olmedo padece cáncer de mama, para alentar a las mujeres a cuidar su salud ayer formó parte del lazo humano que se formó en el Forum Cultural.



Por invitación de la fundación Cáncer, Vida y Esperanza cerca de las 10 de la mañana casi un centenar de personas se reunió para por cuarto año consecutivo formar el listón rosa representativo de esa enfermedad.



De acuerdo con cifras de la Dirección de Salud Municipal, en León fallecen en promedio 115 mujeres al año por cáncer de mama, esto es una cada tres días.

“Se me detectó por medio de una mastografía que tenía cáncer, meses después las complicaciones me hicieron perder un riñón y una pierna hace tres años” , contó Sanjuana.



Su enfermedad fue confundida por los médicos con fibrosis quística, y por desidia un año no se hizo la mastografía y el cáncer avanzó.

Ayer acudió al Forum para formar parte del lazo con el fin de concientizar a las mujeres de la importancia de hacerse revisiones constantes y llevar una vida sana.



“Puedo apoyar para que otras mujeres no sufran por todo lo que yo he pasado... mi familia es un pilar importante porque nunca me ha dejado, pero lo mejor es estar en revisiones constantes”, finalizó Sanjuana Gómez.