Demeritan empresarios las amenazas de Trump

“Sin embargo, hay que considerar también que México y Guanajuato no han buscado desarrollar proveeduría local (contenido nacional) que genere especialización y por lo tanto mayores ingresos para las empresas mexicanas y mucho mejores salarios para los trabajadores”.



“Canacintra está en el equipo de negociación del TCL. Uno de los rubros de la industria automotriz, que se está negociando, no tiene un impacto tan grande dentro de la economía de México, pues hablamos de compañías trasnacionales que dejan utilidades en otros países. El contenido nacional de empresas mexicanas no rebasa más allá del 1%”, aseguró.



“Habla de que 50% de un carro debe estar armado en Estados Unidos y eso implica un incremento importante en las autopartes y en el valor del coche. Sería más elevado que si se produce en México”, explicó.



“Creo que Trump también pudiera soltar la liga antes de que se reviente y se llegarán a mejores negociaciones”, confió.



“Sin duda que el periodo de Trump trascenderá, pasará su administración y la negociación del TLC será un bache en el camino y generará incertidumbre en caso de que tengamos una ruptura, pero eso no detendrá el progreso de Guanajuato”, finalizó.

, pues señalaron que aún no está definido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).Aunque reconocieron que en caso de que los resultados sean adversos sí afectaría a la proveeduría del sector.Gustavo Guraieb Ranth, presidente del, dijo que si se habla de incluir el “contenido estadounidense” en los autos, esto puede afectar a la proveeduría automotriz establecida en la entidad y a la derrama económica que genera, empezando por el empleo.“Al final es lo que necesita un país para desarrollarse e incrementar su calidad de vida”, agregó.René Solano Urban, representante de, dijo que están preparados para enfrentar cualquier situación adversa.Apuntó que 40% del comercio entre México, Canadá y Estados Unidos ya no está en el TLC.“No estoy preocupado por el TLC. Es un tratado que comenzó a funcionar hace 22 años, que ha tenido una importancia grandiosa, pero después de ese tiempo, hoy se hacen las cosas de diferente manera o podríamos decir que es una herramienta en sí, pero que ya no tendría un impacto tan grande o como se ha dicho en todos los medios”, subrayó.Jorge Ramírez Hernández, presidente de la, puntualizó que mientras el TLCAN no esté definido, la propuesta de Trump no es más que una estrategia en las negociaciones.Añadió que en caso de que fracasen las negociaciones del, de cualquier forma los carros se seguirían fabricando en México y de todos modos el mercado norteamericano estaría pagando un impuesto que sería un sobrecosto por fabricar ese total de integración en EU.Señaló que se mantendrán las inversiones, pues las empresas hacen estrategias a largo plazo.“Las empresas automotrices hacen estrategias hasta 20 años para seguir fabricando en México. Las planeaciones y los inventarios de la industria automotriz trascienden en los periodos”.El empresario curtidor, José María Padilla, dijo que será importante el arancel que se fijará en la industria automotriz y que a la industria curtidora, como parte de la proveeduría automotriz, no le afectará mucho.