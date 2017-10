Estudian alumnos en riesgo latente

Publicidad



“La barda no puede ser antes de las escrituras porque hay normas de recursos públicos que vienen de la Federación. La vigilancia se las mandaremos a la entrada y salida de los alumnos”, dijo.



“Abajo hay unas personas que vienen a la sesión y no los están dejando pasar, me informan que es personal de la Secretaría del Ayuntamiento quienes les están impidiendo el paso. No vienen a hacer manifestación, a gritonear, con violencia, son personas que vienen de manera pacífica. Le rogaría que dé instrucciones imediatamente, de lo contrario tendría que bajar yo mismo para subir con ellos. ¿Mandan a alguien o voy yo?”, manifestó en el pleno Ramírez Argote.

A la escuela primaria, que atiende alrededor de, le urge una barda perimetral que proteja de delincuentes a los estudiantes y al personal académico.A las 9:30 de la mañana decenas de madres de familia de la primaria que se ubica en la colonia Sinarquistas, visitaron el viernes al alcaldeen sesión de Ayuntamiento para pedirle que dé instrucciones de construir la barda, pues desde hace casi 4 años no les hacen caso.Según Alejandra Ramírez, presidenta de la asociación de padres de familia, la escuela está en función desde hace 12 años y no cuenta con escrituras, lo que impide que el Gobierno la apoye.Las mallas ciclónicas que han colocado en la escuela se las robaron. Tan sólo este año, según el regidor, se llevaron dos: una que media “más de 10 metros y otra de 15 metros, y no los padres ni la escuela tienen recurso para reponerla”.Debido a que la escuela colinda con un baldío y los baños están a la intemperie, los padres de familia consideran que los niños peligran porque los delincuentes entrar a robar cuando es la hora del recreo.Además las mamás piden rondines policiales, la presencia de Tránsito y de Gestión Ambiental para que corte la hierba crecida.Al terminar la sesión López Santillana atendió a las mamás y se comprometió a reponerles la malla ciclónica, “no podemos poner barda perimetral hasta que no esté la escrituración”, aclaró el Presidente Municipal.Ramírez Argote le pidió a López Santillana agilizar el trámite de escritura porque la barda es urgente, además solicitó una reunión la próxima semana para darle seguimiento al tema.El regidor priísta Salvador Ramírez Argote, reprochó que en un principio se les negara la entrada a la sesión de Ayuntamiento a madres de familia que pedían una barda perimetral para la escuela de sus hijos, ya que todas las sesiones son públicas.Sobre este mismo tema, se dijo que el caso también se analizará en el Comité de Adquisiciones, por la situación que guarda la escuela.Después de dejarlos pasar, el Alcalde explicó que esta escuela al igual que muchas otras de todos los niveles educativos está sin escritura y que además se tiene que buscar la aprobación del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (Inifeg).“El proceso de regulación de la escuela ya está en camino, pasa por el proceso del Comité de Adquisiciones para poder tener la autorización para desincorporar estos bienes de patrimonio público y poder obtener su escrituración”, detalló el Alcalde.