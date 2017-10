Eternizan en bardas lemas de campaña

Publicidad



“Es como perder el tiempo en cosas que no hizo uno”, mencionó.



“Ya tiene muchos años, ya está medio borrosa y hasta la fecha no la hemos retirado y últimamente sí han venido a pedir permiso pero ya no les autorizo pintar ni a partidos políticos, escuelas ni empresas. Te mentiría si te digo que se nos dio cierto apoyo o cierta cantidad económica”, dijo.



“Yo ya no pinté y mi esposo menos porque luego empezaron a grafitear y ahora menos”, comentó.



“Le acepté la lona de su campaña porque era grande y pues me servía para tapar mi lavadora, pero eso sí, ya no quiero más pintas, le dije”, narró.



“En el caso de las bardas no contamos con un registro de cuántas gestionaron los partidos políticos durante las campañas de 2015 porque para eso los partidos políticos se entienden con los particulares para que les den el permiso de pintar”, señaló.

Las promesas de políticos en León se quedan por años y años. Aún se pueden leer en bardas y fachadas del municipio., incluso de hace casi tres lustros, como las del, esta vez por el PVEM.Las razones por la que los dueños no las quitan, van desde la falta de dinero para pintar encima o simplemente falta de tiempo, en algunos casos porque están en colonias donde abunda el vandalismo y no vale la pena gastar en remozar la barda para que enseguida esté con pintas de graffiti.am recorrió algunas colonias de la ciudad y detectó pintas en bardas de casas habitadas o en baldíos en evidente estado de abandono.Algunas de esta bardas se localizan en colonias comoEn la calle Acarreadores de la colonia Eyupol hay dos pintas del PAN juntas, una frente a la otra, ambas de la pasada contienda electoral de 2015.En la calle Leonesa sobrevive una pinta de la campaña del exalcalde panista Eliseo Martínez, quien gobernó León de 1991 a 1994.Una pinta de la campaña del ahora alcalde de León, Héctor López Santillana, a dos años cuatro meses de la elección del 7 de junio de 2015 permanece con graffiti, y es visible la leyenda “Héctor López Santillana Va q´va por un León con progreso ¿A poco no?”; esto se encuentra escrito en el muro de una casa de la calle De los Helechos en Jardines de San Pedro.La oferta de progreso del alcalde Héctor López Santillana perdura en una barda de la calle De los Helechos, en Jardines de San Pedro.Una pared en obra negra de la calle Misiones de la India sirvió como lienzo para la frase “Mejoramos tu calidad de vida”, que fue parte de la campaña del actual síndico del Ayuntamiento leonés, Luis Ernesto Ayala, quien fue presidente municipal de 2000 a 2003 por el PAN.En la avenida Cerralvo de la colonia Nuevo León hay varias pintas de la campaña de Johan Dávalos, candidata del PRI por la diputación del IV distrito local quien contendió en 2015.“Por la seguridad de tu familia, voy con todo”, se puede leer sobre estas bardas.Las promesas de César René Lugo M., candidato del partido Nueva Alianza para diputado federal por el tercer distrito, continúan visibles en una barda ubicada en la avenida Cuzco en la colonia La Carmona. “+Educación = + oportunidades”, es el slogan que aún se puede observar.En la colonia Santa María del Granjeno, en el 104 del bulevar Torres Landa hay una barda con propaganda de la finada diputada Mayra Enríquez. Antonio Canchola, dueño de la casa, comentó que personas del PAN le pidieron permiso para pintar.“Nada me quitan y nada me dan, y como mi casa está sobre el bulevar, elección tras elección vienen a pedirme permiso, pero cuando pintaron la última vez con la propaganda de Mayra se comprometieron a pintarme el frente de mi casa pero nunca vinieron ya”, criticó.En Santa Rosa de Lima y Santa María del Granjeno, aún hay bardas usadas para las campañas de los fallecidos diputados panistas Ricardo Torres y Mayra Enríquez.Sin embargo prefiere que la barda de su casa se quedé así porque de lo contrario tendría que pintarla con sus propios recursos.Bernarda Hidalgo Gutiérrez es vecina de la colonia Las Arboledas, su casa se encuentra en la calle San Román, donde sin permiso una de las paredes de su casa se usó para una pinta del excandidato tricolor a la alcaldía de León, José Ángel Córdoba Villalobos.“La barda es parte de mi casa pero como está en la calle no me doy cuenta, a veces nos piden el permiso cuando quieren pintar algo y se les da, pero otras veces vienen y pintan y es imposible que uno se dé cuenta.“En este caso no me pidieron el permiso pero para las siguientes campañas no pensamos dar permisos”, expresó.Jesús Armando Venegas habita en la calle Talavera de la colonia San Pedro de los Hernández, donde hay una pinta del PRI donde todavía se puede leer claramente el enunciado “Buscamos ciudadanos inconformes”.En una barda de la colonia Eyupol aún se distingue el símbolo del PVEM en una pinta antigua.Consideró que no vale la pena pintar para borrar la propaganda ya que sería un trabajo en vano que en cuestión de días estaría grafiteado. “A pintar no le veo ningún chiste porque aquí esas cosas ni duran ya que las grafitean y pues mejor optamos por que se quede así”, opinó.Uno de los muros de la casa de María Asunción Soto, en la calle Villaldama de la colonia Nuevo León, se conserva una pinta del exalcalde panista José Carlos Obregón Serrano para su campaña a diputado.“Sí vinieron por el permiso pero ya nunca vinieron para borrar lo que pintaron, pero yo he escuchado que ya se puede solicitar al partido que viene a rotular que después vengan y la quiten.El exalcalde Jorge Carlos Obregón fue diputado federal en 2003, en la calle Sabinas de la colonia Nuevo León hay una barda pintada en su campaña.María recordó que el fallecido diputado Ricardo Torres Origel en su campaña le dio una lona para que la pusiera en el barandal de su casa.Carlos Alberto Cadena Herrera, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 6 del INE en León, informó que no existe un registro de las bardas que fueron intervenidas con motivo de la última contienda electoral en la ciudad.El partido Nueva Alianza también dejó para la posteridad bardas con propaganda de sus candidatos.Los lineamientos o reglas para la colocación de la propaganda para campañas electorales se precisan en el artículo 250 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.no podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población.o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del propietario.o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determinen las juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes.o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, y no podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos.y mamparas de uso común serán repartidos por sorteo en forma equitativa de conformidad a lo que corresponda a los partidos políticos registrados, conforme al procedimiento acordado en la sesión del consejo respectivo, que celebre en diciembre del año previo al de la elección.