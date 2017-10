Gastan su día en el camión

Publicidad



“Me toma al menos hora y media para poder llegar y cuando me va bien hago una hora 25 o una hora con 15 minutos”, comenta.



“Puede que pasen varios, pero llegan llenos desde origen y pasa uno y después de ese lleno, dura otros 10 minutos y puede pasar otro y también lleno y otros 10...”, narra Luis.



“Hay veces que no es por mí sino por la deficiencia de las rutas y he llegado tarde a mis trabajos y sí me llaman la atención o alguna vez hubo descuento económico y claro que afecta”, lamenta.



“Creo que hay intenciones más no acciones. He visto que salen rutas alternativas, exprés y etcétera, pero el problema de fondo no se ha atendido; se supone que el aumento era para solventar gastos en cuanto a mejora y adquisición de nuevas unidades, y no las hay, sobre todo en rutas como la 95 donde los camiones parecen matracas”, finaliza.



“Para llegar a mi casa a veces tardo hasta dos horas porque agarro un autobús, la oruga y otro autobús”, narró.



“A veces tardo hasta una hora, a veces es bien rápido y otras tarda bastante. Mucha gente reniega porque se les hace tarde en las fábricas. A veces también se me hace tarde”, comentó María.



“La gente ya me conoce, y me ven y me piden que vaya a barrer en tal casa y me dan un dinerito”.



“Tardo bastante, llego como hasta las 3 de la tarde”, dijo.

Leoneses pierden hastaque realizan a bordo del transporte público de León para llegar a sus trabajos o escuelas.De acuerdo con datos de los propios transportistas cada día alrededor deusan las unidades del Sistema Integrado de Transporte (SIT) para trasladarse a sus diferentes actividades.Según cifras de la, a septiembre pasado las 20 empresas transportistas de León tenían un porcentaje de cumplimiento en sus tiempos establecidos para sus recorridos por arriba del 96.4%, en promedio, pero en la calle los usuarios expresan que su experiencia dista mucho de tal apreciación.La empresa que en lo que va del año ha reportado el cumplimiento más bajo en sus tiempos de recorrido es, mientras que las que han reportado el mayor porcentaje de cumplimiento son las que cubren laam realizó recorridos con algunos leoneses que pierden hasta tres horas diarias en el transporte público.Nueve de la noche, las puertas se cierran en la preparatoria ubicada justo junto al templo Expiatorio y la caminata casi a contrarreloj empieza para Luis Enrique Torres, docente de 37 años que vive en la colonia Vista Esmeralda, uno de los desarrollos habitacionales aledaños a Las Joyas.Para obtener el sustento del hogar necesita tener dos trabajos y en uno de ellos a veces le facilitan el transporte, por lo que en algunas temporadas sólo debe subir al camión urbano para regresar a su casa.Luis Enrique Torres batalla todos los días para llegar puntual a dar clases a jóvenes preparatorianos.Pero durante la mayoría del año pasa hasta tres horas de su día a bordo del autobús o esperando en algún paradero o estación de transferencia.En las noches, su caminata inicia a las 9 para ir a tomar la ruta troncal 4 o Exprés 4, lo que le lleva hasta 20 minutos.Para poder llegar cerca de las 11:10 a su casa primero debe transbordar en la estación San Juan Bosco para luego tomar la ruta “A95”.La espera de esa ruta puede tomar hasta hora y media, dependiendo del tamaño de la fila en la estación y de la frecuencia con la que pasen las unidades.Además de lo largo de las filas, éstas llegan a ser hostiles, pues entre quienes se meten sin respetar a los ya formados y aquellos usuarios que permiten el paso a otros sin haber tomado su lugar de espera, surgen reclamos y conatos de bronca.“Creo que el grueso de la masa de la gente de León sufre o le ha pasado lo mismo, ha llegado a su trabajo y por consiguiente se traduce en una multa que afecta a sus ingresos”, añade.Largas filas se pueden ver en todas las estaciones de transferencia del SIT.A 10 meses de que entró en vigor la nueva tarifa de transporte público, Luis también reflexiona sobre las mejoras en el servicio que habían comprometido los permisionarios del transporte.María Godoy es originaria de Jalpan de Serra, Querétaro, y llegó hace cinco años a León, después de vivir varios años en Houston, Texas.“Lo que me gusta mucho es el clima y es muy bonito”, comentó un par de ocasiones durante las tres horas que am viajó junto con ella en el SIT, recorrido que a diario debe hacer para ir y regresar de su trabajo.Maria Godoy tarda hasta dos horas en llegar a sus destino.Tras años de vivir en Santa Rosa Plan de Ayala, desde hace un año decidió junto con su esposo irse a vivir a Vista Esmeralda, en la zona de Las Joyas, pues la considera una zona tranquila, aún con las complicaciones que tiene.Diariamente recorre dos veces el trayecto entre Vista Esmeralda y la colonia La Alameda, en la intersección de Juan Alonso de Torres y Antonio Madrazo.Solamente el recorrido de su casa a la estación San Juan Bosco ya es hasta un riesgo para ella pues debe caminar casi seis cuadras para esperar la rutaen un punto donde pase menos saturada.“Diario camino hasta por allá, yo nomás llego hasta donde está pavimentado, pero más para allá está bien peligroso”, comentó María, y también detalló que en ese tramo que camina ya se han dado asaltos a mano armada durante la madrugada, y por ello los vecinos que salen a esa hora se cuidan unos a otros.“Está peligroso uno solo, yo salí a las 5:15 de la casa, ya son 5:30 y no ha llegado nadie, es por lo mismo de que pasa el autobús tarde, ya no pasa a las 5:30, sino casi a las 6”.Un par de minutos después llega a la parada otra vecina de la zona, quien también comentó la necesidad de que el autobús inicie más temprano su recorrido, “hemos puesto quejas y han juntado firmas y no pasa nada”, dijo.Otros ocho vecinos se acercan, y tras casi 10 minutos de espera llega el autobús, María comenta que muchas veces desde la base sale casi lleno y tiene que viajar de pie.Dos minutos antes de las 6 ya está trasbordando para tomar la ruta troncal 3, que en esta ocasión no requirió gran espera., y ahí debe esperar la ruta X 48, “esa tarda hasta media hora, los niños que van a la escuela mejor agarran otra”. En esta ocasión la espera fue de 20 minutos, no tuvo problema en tomar un asiento, pues buena parte de los que esperaban esta ruta optaron por tomar alguna otra de las que se paran cerca y llegó más rápido a la estación., María baja de la unidad y se encamina por sus herramientas de trabajo, ella se dedica a barrer por su cuenta las calles de la zona entre Juan Alonso de Torres, Antonio Madrazo y José María Morelos.La gente tiene que esperar más dos camiones para poder abordar.Si bien es cierto que no debe checar la hora de entrada, como la gran mayoría de los usuarios del SIT, aprovechar el tiempo de la mañana es lo más adecuado para poder trabajar más y tratar de tener un mejor ingresoSu trabajo se prolonga hasta casi la 1 de la tarde casi todos los días, “a veces poco antes o poquito después”, y el retorno a su vivienda es aún más difícil.Más tráfico y una mayor cantidad de usuarios representan las dificultades.Durante ese trayecto, mientras el autobús recorre el bulevar Aristóteles, María observa a través de la ventana las colonias aledañas a la suya, “sí dicen que es como otra ciudad, está bien grande de este lado”.El viaje de regreso que am hizo con ella, tardó una hora con 20 minutos, pero mencionó que varias veces ha tardado hasta dos horas.“Pero uno se acostumbra. Ya de aquí camino para mi casa que es en esta calle”, y con el mismo paso lento pero constante, María regresa a su vivienda, otra jornada laboral terminó.