Evento fatídico presiona a investigar

Durante varios años Guanajuato ha sido flagelado por la delincuencia organizada dedicada entre otras actividades ilícitas al robo y venta de combustible de productos de la paraestatal Pemex, perforando los ductos de distribución.Precisamente también desde hace algunos años se había sugerido y propuesto por algunos periodistas de opinión y, ya no se diga, por expertos en la materia que una forma de erradicar o al menos golpear con mayor precisión a estas organizaciones delincuenciales era el proceder a investigar a los sitios o puntos de venta, o sea a las gasolineras; se supone que el área de distribución y venta de estos combustibles fósiles y sus derivados tienen un control férreo y exacto por parte de la empresa Pemex, pues tienen el registro de cada uno de estos comercios con su respectiva licencia en el territorio estatal, así como los records de capacidad de almacenaje, de los niveles de surtido y su periodicidad, así como también las ventas totales y los volúmenes de consumo.Tuvimos que ser testigos del caos que se generó y la tragedia que se suscitó en el arroyo del Tajo de Santa Ana debajo del puente sobre el bulevar Aeropuerto el pasado 21 de septiembre, cerrando la circulación durante casi seis horas en ambos sentidos con las lamentables consecuencias económicas, sociales y políticas, para que se diera prioridad a este problema.Fue tal el clamor y la indignación por este suceso que vinieron las exigencias de todos los sectores del Estado de Guanajuato, para atacar con fuerza y efectividad esta actividad ilícita que con un total descaro se ejecuta a plena luz del día y ya hasta en la orilla de las carreteras y caminos, sin que la autoridad se percate lo atienda y lo persiga.Desde el día 29 de septiembre el Grupo de Coordinación en materia de seguridad tocó el punto crucial sobre el modo de proceder de forma más estratégica e inteligente para combatir este problema y por fin se anunció que iniciaría una revisión a las gasolineras y que se reunirían tanto el Director de Pemex con el Gobernador de Guanajuato y algunos miembros de su equipo de trabajo.El lunes 9 de octubre el secretario de Gobierno del Estado, Gustavo Rodríguez Junquera, informó que ya se habían reunido el gobernador Miguel Márquez y el director de Pemex, José Antonio González Anaya, anunciando que ya se habían cancelado dos franquicias de gasolineras y que otras seis estaban en ese proceso, pero además agregó que hay un gran número “de investigaciones aún mayores, están alrededor de cincuenta en este procedimiento” (am 10/10/2017).Vemos con beneplácito estas acciones emprendidas por la Coordinación Guanajuato en materia de seguridad, las cuales seguramente pronto rendirán frutos y veremos que disminuirá esta actividad ilícita, puesto que si no hay quien compre el combustible robado, se dificulta su venta y en todo caso será más factible detectar a quienes lo comercialicen en puntos diferentes a las gasolineras, lo cual era obvio que debía atacarse, pues no pueden andar expendiendo en la calle en bidones o en pipas hechizas el combustible, como lo vimos en Puebla donde se les salió de control todo este problema de legalidad, por no atacarlo el anterior gobernador Moreno Valle, ante la complacencia de su propia policía estatal y ni se diga de los municipales como lo vimos en los reportajes televisivos que así lo denunciaron.La mancuerna o pinza que se está aplicando por este grupo de Coordinación, será seguramente muy eficiente, porque la combinación del control de suministro y distribución de Pemex con la auditoría por parte del SAT de la Secretaría de Hacienda, arrojará las grandes diferencias entre el combustible comprado de manera legal y los volúmenes verdaderamente expendidos por las gasolineras investigadas, y el resultado sería de compra ilícita; además la participación de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Procuraduría General de la República, conlleva a la acción inmediata de clausura de los establecimientos y el fincamiento de responsabilidades penales por delitos federales.Ya no queremos ver más incendios como el del Tajo de Santa Ana. Enhorabuena.