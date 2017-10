La turbiedad de los intereses políticos

Publicidad

“A la vista está que seles despeja el caminoa los de Atlacomulco”.En los partidos y asociaciones, pegadas a la ubre presupuestal, está claro que la lucha actual es por el poder sin que haya un cimiento ideológico que sustente los apetitos. Ni siquiera programas mínimos están a la vista. López Obrador puede presumir o esgrimir con sus aliados una serie de ideas pero son incoherentes, difusas, como dardos o escopetazos que ni mínimamente configuran un ideal republicano.La grilla agobia al pueblo porque se ha creado una nebulosa en la cual lo único que sobresale son las ambiciones por las tajadas del presupuesto, de ahí la confrontación de intereses no conceptuales.Está claro que la confrontación en el seno del Partido Acción Nacional evidenció el choque de grupos y grupúsculos en los que en vez del idealismo los cohesionó una serie de intereses. En tal tesitura se mostró que Margarita Zavala creó un andamiaje soportado en los favorecidos por el calderonismo; pero no en una propuesta clara y cimentada en el humanismo de donde brotó ese partido.Cierto que la dama se confrontó ríspidamente primero con Gustavo Madero, quien le cerró las puertas para ir por una diputación, apoyado el ex líder, puede decirse, en acuerdos del Consejo. Luego sus empeños internos se enfocaron a exigirle al líder actual, Ricardo Anaya, “piso parejo” en sus aspiraciones, lo que implicaba que el queretano renunciara a la dirección del albiazul y dejara de lanzar los spots oficiales, para que se igualaran las posibilidades competitivas.Como ni una u otra demanda fueron efectivas, renunció al partido. No se habían confrontado ideas ni políticas y menos ideológicas sino actitudes y apetitos.Luego Margarita mostraría su interés de ir por la libre, o sea candidata independiente a la Presidencia, confiada seguramente en los resultados de ciertas encuestas que son, en no pocos casos, como el canto de las sirenas.Respecto al Partido de la Revolución Democrática, las aspiraciones de varios de sus personajes, incluido Miguel Ángel Mancera, que la jugó por un ladito, se desvanecieron un tanto al crearse el frente PAN-PRD y Movimiento Ciudadano e irse perfilando dos candidaturas, por lo menos es lo advertible: Alejandra Barrales por la Ciudad de México y Ricardo Anaya para la nacional.Esa posibilidad despertó en el oficialismo (PRI) la guerra contra esas figuras. Ya no le temen al Peje como hasta hace unos meses, ahora los personajes a vencer, antes de la nominación y la campaña, son los políticos mencionados.La renuncia de la señora Margarita, en el juego de ajedrez que es la política, le cayó de perlas al tricolor, por lo mismo la alentaron desde diversos medios para que la juegue sin partido.Barrales y Anaya, está claro, ya desde ahora son dos figuras que hay que desdibujar o de plano borrar, para ganar posiciones e ir tranquilos a la Grande. En ese afán el PRI y los mecanismos del sistema lanzan, un día sí y otro también, dardos envenenados contra los referidos personajes.A grado tal llegan los mecanismos de presión, que el tricolor propuso en la Cámara de Diputados, sí leyó usted bien, en la Cámara Baja del Congreso, una comisión que investigue los bienes, fortuna y demás del líder panista y su familia.Si la legalidad camaral no alcanza para eso, es lo de menos, el asunto es poner esas dos cabezas en la picota. Anaya de inmediato recogió el guante y propuso ventilar la indagatoria públicamente con el agregado de que se investigue también a los tricolores.No se dan cuenta los oficialistas que la víctima, precisamente porque lo es, atrae muchas simpatías. Barrales y Anaya van a crecer con ese golpeteo.Por otra parte o para mejor entender lo que en nuestro País ocurre políticamente hablando, veamos que de los candidatos independientes a la Primera Magistratura, no pocos se han apuntado sin contar con un mínimo de posibilidades, ya que nada más para comenzar deben reunir casi un millón de firmas, cada uno, a efecto de poder entrar al proceso formal.Si son 30 los aspirantes hipotéticamente nos encontraríamos con que reunirían más de la mitad de los electores que acuden a las urnas. Porque unos son los inscritos en el padrón y otros cuantos ejercen el derecho.Suponiendo, sin conceder, que no todos los que alzaron la mano vayan a la campaña debemos preguntarnos, en plan serio, ¿cuántos tienen posibilidades reales, no fantasiosas, de llegar? La verdad, ninguno o ninguna. Ni Magarita Zavala a quien las encuestas daban por puntera antes de que renunciara al partido de sus ex amores.Lo cierto es que esta reforma política que hoy trae a esos aspirantes ciudadanos y ciudadanas en los cuernos de la luna, porque creen que sí se puede, a quien le sirve es al grupo en el poder, que fue el que la diseñó para eternizarse en la Silla del Águila.Y como soñar no cuesta nada, han de suponer los independientes que están construyendo la nueva historia política de México. ¡Vaya capacidad imaginativa!Veamos con realismo que de cuantos han ganado un puesto de elección popular por la libre, un diputado del Congreso en Jalisco salva el honor con su actitud y propuestas incluida la de que si no hay votos no hay dinero, o sea subsidio; pero de ahí en más ni el conocido como Bronco, (ex priísta, por cierto) merece mínimo aplauso, ya que su ejercicio como Gobernador de Nuevo León da tumbos ahora sí y al otro día también.Para regenerar políticamente a México, ¿cuál es el camino a seguir? Buena pregunta que debemos responder los mexicanos ya cansados de tanto saqueo y engaño. ¿Tienen ustedes lectores y lectoras una idea? Particípenla.