No al Fiscal ‘carnal’ de Guanajuato

“Fiscal carnal” es una expresión reciente que en México denuncia que un amigo, un cercano, un “carnal”, sea nombrado Fiscal o Procurador y así ocultar la corrupción del jefe. Gracias a la presión social en todo el País, los legisladores federales echaron atrás la ley que permitía que el actual Procurador General de la República fuese nombrado en automático, Fiscal Anticorrupción.En Guanajuato, para nombrar al Fiscal Anticorrupción, nuestros diputados lanzaron recientemente una convocatoria que está diseñada para que un “carnal”, miembro del sistema, sea electo como Fiscal.Es cierto que la corrupción en Guanajuato no tiene las dimensiones que alcanza al gobierno federal. En los tiempos de Juan Manuel Oliva Ramírez fue rampante, pero en general, los gobiernos panistas se han portado bien evitando hacer escándalos como “la gran estafa” o las travesuras de los gobernadores ya presos.De todos modos, aunque las dimensiones del problema no son mayores, no es poca cosa seleccionar a un Fiscal Anticorrupción que emanado de la sociedad y con independencia del poder, trabaje no solo en combatirla, sino en prevenirla, en ser un promotor social con su ejemplo de vida, de cómo cuidar los bienes públicos que son de todos.Nuestros diputados al igual que todos los del País tienen una parálisis paradigmática: las fiscalías en general y las especiales, “tendrán por titular a especialistas en el área emanados del propio sistema judicial”.Miopes, ellos no lo pueden ver pues están dentro y viven del sistema. Solo poniéndose en los límites del sistema y escuchando voces fuera del poder se podrán dar cuenta. Por ello hay que decírselos. Una y otra vez, mil veces, hay que decírselo a los diputados guanajuatenses.La convocatoria y el proceso de selección son una vacilada y una pérdida de tiempo y recursos, pues los diputados guanajuatenses convocaron a la “sociedad” para que participara en la selección proponiendo candidatos cuando los requisitos son imposibles de cumplir para nosotros, simples ciudadanos.Estos días, los medios de comunicación difundían la convocatoria. Las universidades recibíamos el llamado. Todo en un gasto inútil, pues los requisitos están hechos con cláusulas hechas a la medida para seleccionar a un “carnal”. La convocatoria es una tomada de pelo. Lo platicaba con amigos rectores de universidades que no lo pueden decir en público, pero es “atole con el dedo” convocar a la sociedad cuando ésta no puede participar. Al igual que a nivel federal, los legisladores guanajuatenses tienen encima la presión de haber legislado para limitar que algún ciudadano probo, independiente, honesto, pueda acceder. De acuerdo a la convocatoria, el fiscal anticorrupción debe contar con experiencia mínima de ¡10 años en materia penal y específicamente en la investigación y persecución del delito! Es un traje a la medida para que solo funcionarios contratados por el que será su jefe, puedan concursar.Este requisito, los aspirantes, la mayoría, los mortales, no lo cumplimos, porque ni fuimos funcionarios públicos, ni fuimos policías, ni ministerios públicos, ni hemos trabajado 10 años en la Procuraduría. Eso es lo que cuestionamos.Para los funcionarios que cumplan esos requisitos (no habrá ciudadanos que participen), el Congreso seleccionará una terna; después, la Ley le da 10 días al gobernador para que apruebe o vete la propuesta que ya hizo el Congreso. Todo, está amañado.Si el gobernador no veta al fiscal designado por los diputados, hay otro artículo en la Ley que señala que, ya nombrado el fiscal anticorrupción, todos los nombramientos deberán de estar ratificados finalmente por el Procurador de Justicia, quien podrá remover libremente al fiscal anticorrupción. ¿Se imaginan? Es un diseño tonto. El Fiscal llegará sin credibilidad de la ciudadanía. ¿Se imagina Usted a un Fiscal que denuncie a su jefe? ¿Cómo enfrentar al Procurador que es a quien debe el puesto? ¿Cómo enfrentar al Gobernador que es quien lo designó? ¿Cómo enfrentar al sistema burocrático que lo engendró?Esta fiscalía será la más débil y vulnerable del sistema político, pues al final será el Gobernador quien apruebe o rechace al Fiscal y el Procurador General de Justicia quien lo confirme.Se perdió una oportunidad de innovar y hacer las cosas diferentes. ¿Cómo participar en esta convocatoria? Imposible. Así no se puede. Es una tomada de pelo para los ciudadanos independientes. ¿Cómo combatir la corrupción del sistema del que forman parte? Solo ingenuos bien intencionados o perversos mal intencionados pudieron hacer esta convocatoria sabiendo que podrían participar solo funcionarios públicos de carrera.El combate a la corrupción en México requiere fiscales independientes, no carnales. Requiere separación, distancias, independencia. Sólo con cambio de paradigmas como en el resto del mundo, donde los “zares” anticorrupción tienen independencia es como se logra combatir a los corruptos. Así como lo hacemos en México, imposible.Llegarán los tiempos en que legisladores inteligentes, sin intereses de proteger a los funcionarios del gobierno, emitan convocatorias en donde ya no se designe solo a personal a modo, a incondicionales, a dóciles, a personas emanadas de la misma burocracia del gobierno.Si los requisitos fuesen más accesibles incluyendo propuestas de colegios de abogados, organismos de Derechos Humanos, cámaras empresariales y expertos en proyectos sociales promoviendo la cultura del bien común, otro “gallos nos cantaría”. Sabemos que la corrupción tiene causas multifactoriales, donde la inercia cultural y la falta de cumplimiento de la ley, nos han hecho creer que los mexicanos somos corruptos.Falso. Somos un pueblo noble, pero que ante la falta de castigos a los pillos nos han llevado a esa falta de credibilidad en las instituciones y en que se castigará al culpable.Esta caricatura de convocatoria hecha para que funcionarios públicos cuiden a los funcionarios públicos nos llevará al mismo lugar de siempre. Por eso me uno a las voces de universitarios, de líderes sociales y empresariales: “No al Fiscal carnal en Guanajuato”.*Director de la Universidad Meridiano, A.C.