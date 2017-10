¡No nos quieras imponer a tu mujer…!

Publicidad

Al ex presidente Felipe Calderón, un hombre colérico que explotaba y maltrataba a razón de nada, siempre le ganó el coraje en cualquier momento, según lo recuerdan algunos colaboradores. Calderón fue víctima de él mismo y acumuló muchas derrotas porque escogió la ruta del aislamiento y el rencor…En una ocasión el senador Javier Corral le espetó al entonces presidente Felipe Calderón, que se esperara a que dejara el poder para que conociera la condición humana y entendiera que Felipe Calderón había sido el peor enemigo del Presidente Calderón, debido a su carácter colérico e irreflexivo. Corral también le reclamó su forma de tratar a los panistas y a sus propios colaboradores…El poder es una droga, y el ex presidente no se resigna a alejarse…Se obcecó con la idea de que Margarita, su mujer, debería de ser la nueva inquilina de Los Pinos, y se habilitó como afrentoso manager de su esposa. En su muy personal estilo quería aplastar y humillar a los actores políticos de su partido que se atravesaran en el camino, como lo hacía cuando era el Presidente.Ahora, con la renuncia de Margarita, que en realidad no tenía posibilidad alguna de ser la que enarbolara los colores del Frente Amplio PAN, PRD y Convergencia, Calderón lanza a su esposa como candidata independiente, sin importarle los daños colaterales que le cause al PAN.Ya desde hace rato el ex Presidente amenazaba y chantajeaba con salirse del PAN: “Yo la apoyaré, ojalá sea como candidata del PAN, pero si eso no es y si le hacen trampa, si ella decidiera ir por una vía independiente también la apoyaría y creo que muchísima gente”. También, dice Molinar Horcasitas que “cuando no pudo imponer a un tercer presidente de su partido, un incondicional, Calderón dividió al PAN y amenazó con irse ante la victoria de Madero”.Indudablemente la escisión de Margarita es un fuerte golpe para el PAN porque anula definitivamente las posibilidades que tenía el albiazul de llegar a la Presidencia, vía el Frente Amplio; lo anterior porque al fraccionar aún más el voto más los 25 candidatos independientes, favorecerá al PRI; y, esto, a la vez, hará el tricolor muy competitivo contra López Obrador.Además, según encuesta de Bloomberg, los mexicanos están privilegiando la percepción de honradez del candidato sobre cualquier otra fortaleza, con la que Margarita cumplía cabalmente; no así Ricardo Anaya, que ya le destaparon sus negocios inmobiliarios en Querétaro, y ni qué decir de la Barrales, del PRD, menos de Dante Delgado, de Convergencia, que ya estuvo en la cárcel. Estos, los integrantes del Frente Amplio, no tienen el halo de honestidad que están exigiendo los ciudadanos como una condición sine qua non para dar el voto.Un lastre muy pesado para Margarita es su marido, el ex Presidente dejó muchos heridos, dolidos y lisiados durante el ejercicio del poder. Calderón, que pronto olvidó sus principios, dijo en aquel entonces, como jefe de su partido, que le debía todo al PAN, que lo hizo líder juvenil y hasta presidente de la República: “Hay que ganar el gobierno sin perder el partido”…Hizo todo lo contrario.Calderón en su periodo de seis años aplastó al PAN, lo avasalló e hizo su voluntad: en León, Guanajuato, en junio de 2007 Calderón orquestó un abucheo a Manuel Espino, entonces presidente de ese partido. Luego impuso a Germán Martínez, al que algunos dicen que Calderón en sus arrebatos le mentaba la madre, y posteriormente a César Nava, el que empezó a manipular y truquear el padrón de militantes. Las imposiciones de Calderón a su partido tuvieron lugar pese a que los fundadores puntualizaron siempre que “partido y Gobierno son dos entidades separadas”.El odio fue su vehículo personal, odió a los foxistas, humilló a Manuel Espino, a Gustavo Madero, se peleó con el senador Corral, con Ernesto Ruffo, con Juan Molinar Horcasitas, con Rodríguez Prats y traicionó a Josefina Vázquez Mota, entre otros. Ésta terminó siendo rehén de las arbitrariedades, del juego sucio y de las componendas de Calderón durante la campaña presidencial del 2012.Las heridas son muchas, los amigos pocos y los resentidos sobran, lo asaltan en cada esquina. Carlos Castillo Peraza renunció al PAN porque Felipe Calderón Hinojosa -a quien él llevó a la dirigencia del partido- se había revelado como un ser “inescrupuloso, mezquino, desleal a principios y a personas”.“Estás borracho, quieres seguir palomeando las candidaturas, ¡no nos quieras imponer a tu mujer!”, le gritó el ex senador Rodríguez Prats a Calderón. “Margarita, si quieres llegar a la candidatura a la Presidencia, el menos indicado como promotor es Felipe Calderón. ¡Te está haciendo daño!”.Si bien es cierto que a Margarita se le quiere en el PAN y era la puntera en las encuestas, también es cierto que tenía muchos obstáculos por sobrepasar: la resistencia de importantes y distinguidos militantes a permitir que Felipe Calderón siguiera manipulando las decisiones del Partido. Y probablemente el mayor obstáculo era que el Frente Amplio nunca aceptaría a Margarita, porque consideran que Calderón les robó la elección en el 2012. Además la realidad es que los calderonistas ya no tienen el control del partido, lo tiene Ricardo Anaya, se lo agandalló, y éste será el candidato del Frente rumbo a la Presidencia.No es descabellado que ya hubiera pláticas en lo oscurito entre los calderonistas, el primer priísta de la Nación y el tapado del PRI para jugarla al alimón. Los senadores calderonistas ya han manifestado su simpatía por el posible candidato del tricolor, José Antonio Meade, un hombre intachable, con prestigio y muy bien valorado en el sector empresarial mexicano y en el mundo financiero. En su momento, el voto útil de Margarita será muy importante para el triunfo.La doctrina de un partido político debe tener como propósito dotarlo de un pensamiento que le dé sentido y orientación a toda su actividad pública. Ésta tiene que estar guiada por los grandes valores. Por ello, son la mística y la doctrina las que generan una comunidad de ideales, ya que en ellos se expresan esos valores que requieren el ser humano y la sociedad para su pleno desarrollo.El poder ha desdibujado a muchos integrantes del PAN, empezando por sus ex presidentes de la República. Algunos de sus militantes que ya han probado el estímulo de ser gobierno se han extraviado en el éxtasis del poder. Han abandonado su doctrina, su pensamiento humanístico y los grandes valores fundacionales con los que se concibió este partido.“Si hubiéramos hecho lo que debimos haber hecho, y estuviéramos como estamos, no hay esperanza, pero como no hicimos lo que debimos haber hecho, tenemos esperanza”: Demóstenes