Dejan ir puntos valiosos

Publicidad

Los Toros del Celaya sigue dentro de los primeros lugares en la tabla general, saben que el resultado no fue justo para la causa astada.Los Toros cayeron en el juego de Potros, a pesar de proponer el partido, los del Estado de México no tuvieron intensiones de dar espacio a Celaya para hacer gol y en 90 minutos no hubo acción en las redes.Rodolfo Salinas, mediocampista del Celaya CD comentó que sabía a lo que enfrentaban, y Celaya cayó en el juego de Potros.“Sabíamos que sería difícil abrir los espacios, ellos venían a no perder, venían de una goleada, así se veía difícil, desde el primer tiempo quiso hacer tiempo y entramos en su juego, que fue nuestro error”, comentó.El jugador de Celaya aseguró que el resultado no fue el más justo, se merecía más el equipo local. “Con equipos que vienen a defenderse, me parece que no merecen ganar, equipos que no vienen a jugar a tratar de buscar el partido, esto es futbol, siempre tienes que buscar ganar, en la circunstancia que sea, los equipos así dejan mucho que desear, al final no le pudimos ganar”, dijo.A pesar de que Celaya suma punto y se encuentra entre los mejores tres, el jugado dijo que no tenían ese objetivo, se buscaba resguardar el liderato.“No era el objetivo, una vez manteniendo el primer lugar debíamos mantenerlo, más con este tipo de equipo que vienen golpeados, en el papel eran partidos a modo, dejamos ir puntos valiosos que nos dejan un mal sabor de boca”, concretó.