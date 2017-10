Publicidad

Los Cajeteros de Celaya no pudieron ante Oaxaca, los celayenses se regresan sin la primera serial del torneo.Para el 1er encuentro de Cajeteros en la Liga Invernal la fortuna estuvo de su lado y consiguieron abrir el torneo con triunfo de 6 a cinco.El Estadio de Oaxaca, Eduardo Vasconcelos, dio la bienvenida a Celaya, quien con Paul Páez, abrió el encuentro.En la 3ra entrada fue cuando se movió el marcador a favor de Guerreros, Celaya respondió pronto y tomó ventaja con tres carreras en la cuarta entrada. De nueva cuenta los de Oaxaca dieron pie y lograron hacer daño a celayenses.Para la sexta entrada, el encuentro estuvo empatado a cinco carreras, Alejandro Félix se llevó la victoria al lanzar una entrada completa en el último rollo.En el segundo encuentro de la serie, Celaya no pudo con Oaxaca y con dos carreras a cero, cayeron en el Eduardo Vasconcelos.El encuentro estuvo en blanco hasta la sexta entrada, en donde Ismael Martínez de Oaxaca logró hacer carrera, la ventaja ya no la soltaron, en el séptimo rollo volvieron a conectar carrera y así llevarse el segundo encuentro de la serie.Ayer se jugó el último encuentro de la serie, los cajeteros no bajaron la intensidad, pero al final guerreros venció 5 a 3 carreras.El marcador se movió en la 5ta entrada, 2 a 0 caía Celaya, en la 6ta los cajeteros se recuperaron con Franki Salas quien puso el marcador empatado.Ambas escuadras siguieron cosechando carreras y Oaxaca tomó el mando del juego nuevamente al conectar cuadrangular de 2 carreras Carlos López, para mandar el juego 4 a 2 a favor de los locales, pero Cajeteros vino con otra en la entrada de la suerte con producida de Jesús Caporal, quien mandó al plato a Óscar Sanay para acercarse a la pizarra 4-3.Guerreros amarraron la victoria al fabricar una más en la 7ma con imparable productor de J.J Martínez.