Clausuran caseta de teléfono

Debido a la falta de pago por su ocupación, en semanas pasadas fueron clausuradas varias casetas de teléfono público de monedas, propiedad de una empresa, en la ciudad de Celaya.De acuerdo con Gustavo Baez Vega, director de Desarrollo Urbano, el pago se hace de manera directa a la Tesorería, por un convenio que se tiene por el número de cabinas con las que cuenta la empresa y cuando no cubren el gasto, esta misma ordena la medida.“En relación a los teléfonos públicos, existe en la Ley de Ingresos un costo que deben de cubrir por la ocupación en la vía pública y normalmente lo han venido pagando, pero ya en este año como que se ha negado o no ha querido pagar, pues tuvimos que proceder a la clausura”, dijo.En la ciudad hay dos empresas que prestan el servicio de teléfono público de monedas, luego de que una tercera se retiró de la ciudad con todo y su mobiliario desde el 2015. Una de las dos que quedó, fue la que no había pagado.La Dirección de Desarrollo Urbano clausuró de manera simbólica de 20 a 30 casetas en la Zona Centro, de unas 100 que tiene la empresa, se les colocó en su estructura un sello naranja.