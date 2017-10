Confirman el 80% de artistas para Feria

Publicidad

❱ ❱ La feria va avanzando, prácticamente ya en los últimos cierres de lo que es el cartel artístico de quienes se van a presentar, estamos siendo muy cuidadosos en el tema de no generar expectativas. ❰ ❰ Jorge Rincón

Pdte. del Patronato

Por el momento tienen un 80% del cartel de artistas confirmados para la próximaasí lo comentó Jorge Rincón, presidente del“Lava avanzando, prácticamente ya en los últimos cierres de lo que es el cartel artístico de quienes se van a presentar, estamos siendo muy cuidadosos en el tema de no generar expectativas, tener la certeza de que no habrá cancelaciones de último momento, hemos buscado cuidar esos puntos, porque estos mismos generan desconfianza y es lo que no queremos”, mencionó Jorge Rincón.Resaltó que en este nuevo patronato, una de sus consignas es invertir y recapturar la confianza de la gente, siendo muy cautos, cuidar los recursos, tiempos y que prácticamente ya están en los últimos detalles, en 80 o incluso 90% del cartel.“Todavía no lo revelamos (el cartel) por cualquier ajuste que se pudiera tener, pero ya estamos en lo último, a más tardar en estas semanas se hará el lanzamiento del evento ferial”, externó.Con respecto al transporte que será de manera gratuita, es un hecho ya confirmado, y van a contratar y hacer alianza con varias organizaciones transportistas para poder generar que sea viable para todos, con participación plural.“A lala gente va a poder acercarse de manera gratuita, y este transporte va a operar hasta la noche, después de los eventos, con un horario más extenso que las rutas normales, adaptándose a los horarios de la feria”, mencionó.Finalizó que habrá una presentación para todos los medios y la ciudadanía donde se dará la nueva imagen, el programa y todo lo nuevo para que este evento salga lo mejor posible.